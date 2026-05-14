Legia Warszawa dopięła swego. Lider zostaje przy Łazienkowskiej

Legia Warszawa w czwartek przedłużyła kontrakt z Bartoszem Kapustką. Nowa umowa pomocnika będzie obowiązywać do czerwca 2028 roku i obejmuje opcję prolongaty.

Oficjalnie: Bartosz Kapustka na dłużej w Legii!

Legia Warszawa zajmują obecnie 9. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 43 punktów i ma już zapewnione utrzymanie. Poprawa wyników w ostatnich tygodniach pozwala władzom klubu spokojniej patrzeć w przyszłość. W środę nową umowę z klubem podpisał Rafał Augustyniak.

Natomiast dziś ważny ruch sfinalizował Bartosz Kapustka. 29-letni pomocnik parafował kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/2028 z opcją przedłużenia. Kapustka trafił do Legii w 2020 roku z Leicester City, gdzie nie miał większych szans na regularne występy. W Warszawie odbudował swoją formę i jest jednym z liderów środka pola.

W obecnym sezonie Kapustka rozegrał 39 spotkań, zdobył cztery bramki i zanotował siedem asyst. Sam piłkarz nie ukrywa zadowolenia z przedłużenia współpracy z klubem. – To dla mnie bardzo ważne, że dalej będę grał w Legii. Każdy kto przychodzi na Łazienkowską wie, jak wyjątkowe emocje towarzyszą każdemu meczowi w Warszawie i jestem dumny, że nadal będę reprezentował ten klub. Mocno wierzę, że w przyszłym sezonie damy kibicom więcej radości i zrehabilitujemy się za obecne rozgrywki – zaznaczył Kapustka.

– Bartek jako wicekapitan jest ważną postacią na boisku, ale też poza nim, co jest równie ważne. Swoim doświadczeniem wspiera zespół i młodszych zawodników. Wspólna misja Bartka i Legii jeszcze nie jest spełniona. Bardzo mu zależy na osiągnięciu kolejnych sukcesów z naszym klubem – stwierdził szef operacji sportowych, Fredi Bobić.

Piłkarze Legii w najbliższą niedzielę zmierzą się w Gdańsku z Lechią w ramach 33. kolejki Ekstraklasy. Z kolei na zakończenie rozgrywek ligowych podejmą Motor Lublin przy Łazienkowskiej.