Manchester United może latem przeprowadzić głośny transfer w Premier League. Czerwone Diabły mają na oku wychowanka Liverpoolu. A jest nim Neco Williams z Nottingham Forest - przekazuje "BBC".

Manchester United chce przed grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów wzmocnić boki obrony. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą pozyskać wszechstronnego piłkarza, który może grać na obu pozycjach w defensywie. „BBC” przekazuje, że w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Neco Williams, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest.

Warto zaznaczyć, że Manchester United nagle zaczął wykazywać zainteresowanie Walijczykiem i rozpoczął już prace nad transferem. Na przeszkodzie Czerwonym Diabłom jednak może stanąć obecny pracodawca defensora. Drużyna z City Ground nie ma zamiaru rozstawać się z 25-latkiem i usiądzie wkrótce z nim do rozmów kontraktowych.

Przeprowadzka Neco Williamsa do Manchesteru United byłaby dość głośnych ruchem wewnątrz Premier League. Przede wszystkim reprezentant Walii jest wychowankiem Liverpoolu i zapewne ma słabość do swojego rodzimego zespołu. Na dodatek defensor jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Premier League. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły finalnie przeprowadzą ten transfer.

Neco Williams w obecnym sezonie rozegrał 51 spotkań w koszulce Nottingham Forest. Walijski obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.