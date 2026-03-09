Łukasz Piszczek zdecydował. Zaskakujący ruch trenera GKS-u Tychy

Łukasz Piszczek podjął decyzję o rezygnacji z pracy w GKS-ie Tychy - informuje Tomasz Włodarczyk w serwisie Meczyki.pl. 40-latek pracuje w klubie z Betclic 1. Liga od listopada.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek kończy pracę w Tychach

Łukasz Piszczek objął stanowisko trenera GKS-u Tychy na początku listopada zeszłego roku. Wcześniej były reprezentant Polski pracował w LKS-ie Goczałkowice-Zdrój, a także był asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund. Przygoda 40-latka w Betclic 1. Lidze od samego początku nie układała się po jego myśli.

W ośmiu spotkaniach pod wodzą Piszczka GKS Tychy zremisował dwa mecze i poniósł aż sześć porażek. W meczu 24. kolejki Trójkolorowi przegrali wysoko ze Stalą Mielec (0:4). Wszystko wskazuje na to, że cierpliwość trenera się wyczerpała i kolejne porażki przesądziły o jego decyzji.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, w najbliższym meczu ze Śląskiem Wrocław Piszczek nie usiądzie na ławce trenerskiej. 40-latek sam zrezygnował z pracy w klubie, a w najbliższych dniach ma dojść do oficjalnego rozwiązania umowy.

W najbliższym spotkaniu 25. kolejki Betclic 1. Ligi Tyszanie podejmą Śląska Mecz odbędzie się w niedzielę (15 marca) o godzinie 14:30, a drużynę poprowadzi już inny szkoleniowiec. Piszczek jako zawodnik w barwach reprezentacji Polski rozegrał łącznie 66 spotkań, w których zdobył trzy bramki.

Aktualizacja: GKS Tychy poinformował w poniedziałek o rozwiązaniu kontraktu z Piszczkiem za porozumieniem stron. Z klubu odchodzą także asystenci Przemysław Gomułka oraz Robert Góralczyk.