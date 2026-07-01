Lechia się doigrała! PZPN nałożył surową karę na pierwszoligowca

Lechia Gdańsk otrzymała właśnie zakaz transferowy od PZPN, który obowiązywać będzie do czasu uregulowania zobowiązań finansowych. To jeszcze mocniej pogłębia już fatalną sytuację ekipy, którą zarządza Paolo Urfer.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Paolo Urfer

Lechia z zakazem transferowym

Lechia Gdańsk ma przed sobą niezwykle trudne zadanie. Nadchodzący sezon zapowiada się w kontekście klubu z Trójmiasta jako równie wymagający co poprzedni, a kto wie, być może sytuacja jest jeszcze gorsza niż kiedykolwiek w ostatnich latach klubu. Pomimo tego, że trwają już przygotowania do nowego sezonu, zespół nadal nie ma wybranego głównego trenera. Poza tym skala odejść piłkarzy każe sądzić, że zbudowanie zespołu będzie misją ekstremalnie trudną.

Szczególnie, że Lechia Gdańsk została objęta właśnie zakazem transferowym i nie może rejestrować nowych zawodników. O decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN poinformowano 1 lipca, czyli w dniu otwarcia okienka. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie: – Komisja postanowiła nałożyć na Lechię Gdańsk zakaz transferowy oraz całkowicie ograniczyć klubowi możliwość rejestracji nowych zawodników do czasu uregulowania bieżących zobowiązań. Trudno jednak przewidzieć, kiedy Paolo Urfer spłaci zadłużenie.

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Warto pamiętać, że w ostatnim czasie władze Lechii Gdańsk w każdym komunikacie o odejściach zawodników doklejały komunikat: PZPN poniesie odpowiedzialność za nieodwracalne szkody wyrządzone naszemu Klubowi. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że to jednak Paolo Urfer, na ten moment, ponosi odpowiedzialność za swoje własne błędy i decyzje.

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