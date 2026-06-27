ŁKS ucieszył kibiców. Ważny piłkarz przedłużył kontrakt

SR SPORT PHOTO AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS przedłużył kontrakt lidera drugiej linii

ŁKS Łódź w nadchodzącym sezonie walczyć będzie najpewniej o awans do PKO Ekstraklasy. Nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie w elicie jest miejsce takiego klubu jak Rycerze Wiosny. Dlatego też fani mają spore oczekiwania przed nową kampanią, szczególnie, że w tej nie będzie już tak wyraźnych faworytów do zajęcia miejsc dających bezpośredni awans. I to właśnie chce wykorzystać ŁKS.

Pomóc jednak będą musiały transfery. Do tej pory Łodzianie poinformowali już o kilku ruchach, a kolejne najpewniej są tylko kwestią czasu. Jednocześnie jednak przekazano właśnie informację, która bardzo cieszy wielu fanów. Nowym kontraktem z klubem związał się Mateusz Wysokiński. Środkowy pomocnik podpisał umowę do końca sezonu 2026/2027.

– Cieszymy się, że przedłużyliśmy kontrakt z Mateuszem. W ostatnim roku wykonał duży krok naprzód i stał się ważnym ogniwem naszej szatni. Wierzymy, że jego rozwój będzie trwał, a on sam odegra istotną rolę w realizacji celów drużyny – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy ŁKS-u, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

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Mateusz Wysokiński w minionych rozgrywkach rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego pomocnika na 200 tysięcy euro. Łącznie na jego koncie jest niespełna 70 gier w koszulce zespołu z Łodzi. Wcześniej reprezentował barwy KKS-u Kalisz.

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