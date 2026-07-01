Wisła Kraków postawi na tego trenera, jeśli Jop zostanie zwolniony?

15:22, 1. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Mateusz Stolarski może w przyszłości zostać trenerem Wisły Kraków, jeśli zwolniony zostanie Mariusz Jop. Innym kierunkiem dla 33-latka, jaki wymienił Szymon Janczyk z kanału Weszło jest Jagiellonia Białystok.

Mariusz Jop
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mateusz Stolarski może zostać trenerem Wisły Kraków lub Jagiellonii

Wisła Kraków w sezonie 2026/2027 zagra w PKO BP Ekstraklasie. Będzie to ich pierwszy rok w najwyższej klasie rozgrywkowej od czterech lat. Do awansu poprowadził ich Mariusz Jop, który nie mógł być pewny pozostania przy Reymonta. Ostatecznie umowa z trenerem została przedłużona. Nie brakowało jednak potencjalnych kandydatów, którzy mogli go zastąpić. Jednym z nich był Mateusz Stolarski.

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Stolarski jeszcze wtedy pracował w Motorze Lublin. No właśnie pracował, bo już nie odpowiada za wyniki zespołu. 33-latek stracił pracę i jest wolny na rynku trenerów. Szymon Janczyk z kanału Weszło zasugerował dwa możliwe kierunki dla młodego szkoleniowca. Jednym z nich jest Wisła Kraków, jeśli Mariusz Jop zostanie zwolniony, a drugim Jagiellonia Białystok, jeśli odejdzie Adrian Siemieniec.

Myślę, że Mateusz Stolarski nie będzie brał pierwszej lepszej oferty. Uważam, że może trafić do Wisły Kraków przy zwolnieniu Mariusza Jopa lub do Jagiellonii po odejściu Siemieńca – powiedział Szymon Janczyk na kanale Weszło.

Na ten moment nie ma mowy o żadnych zmianach na ławkach trenerskich Białej Gwiazdy czy Dumy Podlasia. Stolarski to tylko ewentualna opcja, gdyby zaszła potrzeba wyboru nowego trenera. W poprzednim klubie jako pierwszy szkoleniowiec pracował od marca 2024 roku. W swoim CV ma także samodzielną pracę w Stali Rzeszów U19 oraz Wólczance.

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