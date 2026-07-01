Wisła Kraków postawi na tego trenera, jeśli Jop zostanie zwolniony?

Mateusz Stolarski może w przyszłości zostać trenerem Wisły Kraków, jeśli zwolniony zostanie Mariusz Jop. Innym kierunkiem dla 33-latka, jaki wymienił Szymon Janczyk z kanału Weszło jest Jagiellonia Białystok.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mateusz Stolarski może zostać trenerem Wisły Kraków lub Jagiellonii

Wisła Kraków w sezonie 2026/2027 zagra w PKO BP Ekstraklasie. Będzie to ich pierwszy rok w najwyższej klasie rozgrywkowej od czterech lat. Do awansu poprowadził ich Mariusz Jop, który nie mógł być pewny pozostania przy Reymonta. Ostatecznie umowa z trenerem została przedłużona. Nie brakowało jednak potencjalnych kandydatów, którzy mogli go zastąpić. Jednym z nich był Mateusz Stolarski.

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Stolarski jeszcze wtedy pracował w Motorze Lublin. No właśnie pracował, bo już nie odpowiada za wyniki zespołu. 33-latek stracił pracę i jest wolny na rynku trenerów. Szymon Janczyk z kanału Weszło zasugerował dwa możliwe kierunki dla młodego szkoleniowca. Jednym z nich jest Wisła Kraków, jeśli Mariusz Jop zostanie zwolniony, a drugim Jagiellonia Białystok, jeśli odejdzie Adrian Siemieniec.

– Myślę, że Mateusz Stolarski nie będzie brał pierwszej lepszej oferty. Uważam, że może trafić do Wisły Kraków przy zwolnieniu Mariusza Jopa lub do Jagiellonii po odejściu Siemieńca – powiedział Szymon Janczyk na kanale Weszło.

Na ten moment nie ma mowy o żadnych zmianach na ławkach trenerskich Białej Gwiazdy czy Dumy Podlasia. Stolarski to tylko ewentualna opcja, gdyby zaszła potrzeba wyboru nowego trenera. W poprzednim klubie jako pierwszy szkoleniowiec pracował od marca 2024 roku. W swoim CV ma także samodzielną pracę w Stali Rzeszów U19 oraz Wólczance.