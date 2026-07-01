Barcelona wytypowała nowy cel! Hitowy transfer na horyzoncie

15:48, 1. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Gianluigi Longari

FC Barcelona dodała na transferową listę życzeń nowego piłkarza. Na ich celowniku znalazł się Cristian Romero z Tottenhamu Hotspur. Tym samym Duma Katalonii włączyła się do rywalizacji z Atletico Madryt - donosi Gianluigi Longari.

Hansi Flick
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Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Cristian Romero wzbudza zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona aktywnie pracuje nad wzmocnieniem kadry. W środę dowiedzieliśmy się, że z klubem nową umowę podpisał Andreas Christensen. Pozostanie Duńczyka jednak nie zmieni planów Dumy Katalonii, która właśnie dodała na listę życzeń nowego defensora. Gianluigi Longari poinformował, że w kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazł się Cristian Romero z Tottenhamu Hotspur.

Jak się okazuje, FC Barcelona nie jest osamotniona w wyścigu po mistrza świata. Argentyńczyk jest również celem transferowym Atletico Madryt. Zatem między tymi dwoma hiszpańskimi klubami stoczy się walka o podpis defensora. Piłkarz już kilka tygodni temu zapowiedział, że jest gotowy zmienić otoczenie, więc zainteresowane strony mają nieco ułatwione zadanie.

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Cristian Romero jest bez wątpienia kluczowym zawodnikiem Tottenhamu Hotspur. Mistrz świata jednak zamierza walczyć o najwyższe cele. A zespół z Londynu w najbliższym sezonie nie będzie grał w europejskich pucharach. To jest w zasadzie kluczowym czynnik, dlaczego Argentyńczyk chce zmienić klub. Czas pokaże, gdzie finalnie defensor wyląduje w letni okienku.

W poprzednim sezonie Cristian Romero rozegrał 32 spotkania w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Argentyny zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

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