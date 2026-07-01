Belgia – Senegal: typy i kursy. Czerwone Diabły bez błysku na mundialu

Belgia zagra z Senegalem w ramach 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Pojedynek zostanie rozegrany w środę (1 lipca) o godzinie 22:00. Czerwone Diabły rozpędzają się z każdym meczem na mundialu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Belgia Senegal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2026 10:02

Belgia – Senegal: typy bukmacherskie

Belgia zmierzy się z Senegalem w meczu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Na papierze faworytem pozostają Czerwone Diabły, jednak ich dotychczasowa postawa na turnieju pozostawia sporo znaków zapytania. Drużyna prowadzona przez Rudiego Garcię zakończyła fazę grupową z dorobkiem pięciu punktów oraz bilansem sześciu strzelonych i dwóch straconych bramek, ale styl gry momentami daleki był od oczekiwań.

Z kolei Senegal przeszedł bardzo wymagającą drogę do fazy pucharowej. Porażki z Francją i Norwegią postawiły Lwy Terangi w trudnym położeniu, jednak odpowiedź afrykańskiej drużyny była imponująca. Efektowne zwycięstwo nad Irakiem (5:0) nie tylko zapewniło Senegalowi awans, ale również zapisało się w historii mundialu. Ekipa Pape Thiawa została pierwszą afrykańską reprezentacją, która zdobyła pięć bramek w jednym meczu na mundialu. Mój typ: wygrana Belgii.

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Belgia – Senegal: ostatnie wyniki

Belgowie rozpoczęli mundial w USA, Kanadzie i Meksyku poniżej oczekiwań. Na otwarcie turnieju zremisowali z Egiptem (1:1), a następnie podzielili się punktami z Iranem po bezbramkowym remisie. Dopiero efektowne zwycięstwo nad Nowa Zelandią (5:1) pozwoliło drużynie Garcii złapać oddech i odzyskać pewność siebie przed fazą pucharową. W meczach przygotowawczych Czerwone Diabły rozbiły Tunezję (5:0) oraz pokonały Chorwację (2:0).

Senegal także nie wszedł dobrze w turniej. Porażki z Francją (1:3) oraz Norwegia (2:3) sprawiły, że Lwy Terangi znalazły się pod ogromną presją i były o krok od odpadnięcia z mundialu. Wysokie zwycięstwo nad Irakiem (5:0) zapewniło Senegalczykom awans do fazy pucharowej z trzeciego miejsca w grupie. Przed startem mistrzostw świata Lwy Terangi bezbramkowo zremisowały z Arabią Saudyjską i przegrały z Stanami Zjednoczonymi (2:3).

Belgia – Senegal: historia

Obie reprezentacje nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą. Na mundialach Belgowie grali z afrykańskimi rywalami łącznie sześć razy.

Belgia – Senegal: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmachera Betclic faworytami mecz są Belgowie. Kurs na triumf europejskiej drużyny wynosi około 2.13. Z kolei zwycięstwo Senegalu można obstawić z kursem mniej więcej 3.58, a remis w okolicach kursu 3.30.

Belgia Senegal 2.13 3.30 3.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2026 10:02

Belgia – Senegal: przewidywane składy

Belgia: Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Tielemans, Vanaken – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere

Senegal: Diaw – Diatta, Seck, Niakhate, Diouf – Camara, P. Gueye, I. Gueye – Mane, Jackson, Sarr

Belgia – Senegal: sonda

Kto awansuje do 1/8 finału MŚ 2026? Belgia

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Belgia – Senegal: transmisja meczu

Mecz Belgia – Senegal w ramach 1/16 finału MŚ 2026 odbędzie się w środę (1 lipca) o godzinie 22:00. Transmisja będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

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