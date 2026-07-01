Legia sprzedaje utalentowanego gracza za 3 miliony euro!

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia szuka zarobku, dostanie 3 miliony za spory talent

Legia Warszawa przygotowuje się już do nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Nikt nie ma wątpliwości, że Wojskowi nie będą faworytem tych rozgrywek, ba, być może nawet walka o strefę medalową będzie trudna dla tego zespołu do osiągniecia. Co prawda pod wodzą Marka Papszuna zespół radzi sobie dobrze, ale wydaje się, że obecnie wielkie problemy drużyny z Łazienkowskiej dotyczą sytuacji kadrowej.

Kibice jasno wskazują na to, że Legii brakuje wzmocnień i konkretnych nazwisk, które pociągną zespół. To jednak nie może dziwić, bowiem od dawna mówi się, że klub ma problemy finansowe. Dlatego też musi szukać sposobu na zarobek. Takim właśnie ma być sprzedaż jednego ze swoich utalentowanych wychowanków. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Legia sprzedaż Jana Leszczyńskiego do Borussii Mönchengladbach za 3 miliony euro. W grze mają być także potencjalne bonusy.

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Jan Leszczyński w minionym sezonie rozegrał w sumie cztery mecze w pierwszym zespole z Łazienkowskiej. Poza tym regularnie reprezentował barwy rezerw. 19-letni środkowy obrońca, który na koncie ma kilkanaście występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski, wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 600 tysięcy euro.

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