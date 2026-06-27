Widzew Łódź musi mieć się na baczności. Kolejny klub chce Jakubczyka

12:40, 27. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TVP Sport

Widzew Łódź interesuje się Kamilem Jakubczykiem, ale musi mieć się na baczności. Młody pomocnik trafił na celownik kolejnego klubu. Jagiellonia Białystok widzi w nim następcę Bartosza Mazurka - donosi "TVP Sport".

Kamil Jakubczyk
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Jakubczyk

Kamil Jakubczyk nie dla Widzewa Łódź?! Jagiellonia Białystok wchodzi do gry

Widzew Łódź jest niezwykle zaangażowany w pracę na rynku transferowym. Na liście życzeń klubu widnieje nazwisko Kamila Jakubczyka. Jak się okazuje, zawodnik Arki Gdynia wcale nie musi wylądować pod skrzydłami Aleksandara Vukovicia. Z informacji przekazanych przez „TVP Sport” dowiadujemy się, że pomocnik znalazł się również w kręgu zainteresowań Jagiellonii Białystok.

Duma Podlasia nieprzypadkowo patrzy w kierunku Kamila Jakubczyka. Lada moment zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca opuści Bartosz Mazurek. Strzelec hat-tricka w meczu z Fiorentiną lada moment może zasilić szeregi Red Bull Salzburga. Jaka właśnie widzi w piłkarzu Arki Gdynia następcę swojego wychowanka.

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Walka o transfer Kamila Jakubczyka nabiera tempa. Arka Gdynia nie ułatwia zadania zainteresowanym klubom. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy liczy na ogromny zarobek, ponieważ wycenia swoją perełkę na około milion euro. Rywalizacja między Widzewem Łódź a Jagiellonią Białystok zapowiada się zatem niezwykle zacięcie.

Kamil Jakubczyk w zeszłym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Arki Gdynia. Młody pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. 21-latek zaliczył także jedną asystę.

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