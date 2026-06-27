Były piłkarz Manchesteru United zagra w Stali Rzeszów

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Zub

Stal Rzeszów wzmacnia się

Rozgrywki Betclic 1. ligi w nadchodzącym sezonie zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo wyrównana kampania, w której trudno wskazać faworyta do awansu. A to oznacza, że wykorzystać mogą to ekipy, które atakować będą z drugiego szeregu. Jedną z nich może być Stal Rzeszów, która w ostatnich latach regularnie gra na poziomie zaplecza PKO Ekstraklasy, a teraz chce zgłosić angaż do walki o coś więcej.

Pomóc w tym rzecz jasna muszą transfery. Jednym z nich jest sprowadzenie do klubu doświadczonego pomocnika rodem z Irlandii Północnej, który na swoim koncie ma m.in. występy w barwach Manchesteru United. Jak oficjalnie poinformowano, nowym piłkarzem Stali Rzeszów został Sean Goss. 30-latek podpisał umowę do końca do końca sezonu.

– Sprowadzamy zawodnika, który ma wnieść do zespołu jakość, doświadczenie i boiskową odpowiedzialność. Na jego pozycji potrzebujemy piłkarza, który nie tylko dobrze wykonuje swoje zadania, ale też wpływa na sposób funkcjonowania całej drużyny. Wierzymy, że będzie dla nas bardzo ważną postacią i realnym wzmocnieniem zespołu – powiedział Jarosław Fojut, dyrektor sportowy Stali Rzeszów, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

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Sean Goss w ostatnim czasie związany był ze słowackim zespołem AS Trencin. W minionym sezonie rozegrał w sumie osiem spotkań i zanotował jedną asystę. Rosły defensywny pomocnik na koncie ma występy w wielu młodzieżowych zespołach United, choć w pierwszym zespole, pomimo obecności w kadrze, nie dał rady zadebiutować.

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