ŁKS testuje pomocnika GKS-u Katowice. Miał być talentem

ŁKS Łódź oficjalnie poinformował, że na testach w zespole przebywa Filip Rejczyk. To pomocnik GKS-u Katowice, który uznawany był za spory talent.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Filip Rejczyk testowy przez ŁKS Łódź

ŁKS Łódź ma przed sobą bardzo wymagający sezon. W nim wszyscy będą bowiem oczekiwać od zespołu Grzegorza Szoki walki o najwyższe miejsca w tabeli Betclic 1. ligi, a mówiąc wprost, to jeden z głównych kandydatów do awansu. Nowy sezon zaplecza PKO Ekstraklasy wydaje się być zdecydowanie bardziej wyrównany w czołówce, a to oznacza, że walka będzie bardzo zacięta.

Aby więc Łodzianie ją wygrali, konieczne są transfery. W ostatnim czasie do klubu dołączyło kilku ciekawych zawodników, ale wiadomo, że to jeszcze nie koniec wzmocnień. Według informacji przekazanych przez sam ŁKS, na testach w zespole przebywa obecnie Filip Rejczyk z GKS-u Katowice. Pomocnik w ostatnich miesiącach nie mógł liczyć na regularną grę, a jeszcze jakiś czas temu sporo mówiło się o jego talencie. Rozwój zatrzymał jednak brak regularnej gry na seniorskim poziomie. To miałoby ulec poprawie w barwach zespołu z 1. ligi.

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Filip Rejczyk w zakończonych rozgrywkach rozegrał w sumie cztery mecze, ale na murawie spędził 14 minut. 20-letni gracz drugiej linii wcześniej reprezentował m.in. barwy Śląska Wrocław oraz Legii Warszawa. Na jego koncie jest 11 spotkań w PKO Ekstraklasie, i kilkadziesiąt spotkań w rezerwach Wojskowych. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 150 tysięcy euro.

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