Media: Bobcek za 9 mln euro?! Lechia dostała ofertę z Bundesligi

Tomas Bobcek po spadku z Ekstraklasy ma opuścić Lechię Gdańsk. Klub liczy na wielką sprzedaż. "Dziennik Bałtycki" twierdzi, że bardzo duże pieniądze oferuje za niego Hamburger SV.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Lechia sprzeda Bobcka do Bundesligi? W grę wchodzi 9 mln euro

Tomas Bobcek zdobył 20 bramek w sezonie 2025/2026 i został królem strzelców Ekstraklasy. Nie wystarczyło to natomiast do utrzymania Lechii Gdańsk w elicie. On sam jednak swoją dyspozycją zapracował na bardzo duże zainteresowanie wśród zagranicznych klubów. Przez moment łączono go też z Widzewem Łódź, ale wygląda na to, że jest poza finansowym zasięgiem wszystkich polskich ekip.

Mimo spadku z Ekstraklasy, Lechia liczy, że na sprzedaży Bobcka zarobi ogromne pieniądze. 24-latek ma ważną umowę do połowy 2030 roku i nie znajdują się w niej jakiekolwiek zapisy o rozwiązaniu w przypadku powrotu do pierwszej ligi. Klub pozostaje więc w tym temacie spokojny, choć jednocześnie planuje to rozstanie, bowiem ma poważne problemy z płynnością finansową.

Swego czasu Bobcek potwierdził, że po opuszczeniu Ekstraklasy chciałby zagrać w Bundeslidze. Być może zrobi to już w przyszłym sezonie, bowiem Niemcy mocno interesują się jego transferem. „Dziennik Bałtycki” ujawnia, że na dzisiaj największą ofertę Lechii złożył tamtejszy Hamburger SV. Ma ona opiewać nawet na dziewięciu milionach euro.

Warto pamiętać, że w przypadku sprzedaży, spora część kwoty (25 procent) trafi na konto MFK Ruzomberoka, skąd Lechia ściągnęła Bobcka. Na dzisiaj gwiazdor pozostaje w Gdańsku, choć nie ulega wątpliwościom, że w pierwszej lidze grać nie będzie.

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