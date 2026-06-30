Arka Gdynia zatrzymała napastnika na dłużej. Ważny komunikat

Arka Gdynia poinformowała, że Vladislavs Gutkovskis pozostaje w niej na dłużej. Napastnik przedłużył umowę do połowy 2028 roku. W przyszłym sezonie czeka go rywalizacja w pierwszej lidze.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Vladislavs Gutkovskis

Gutkovskis zostaje w Arce. Dobra wiadomość

Arka Gdynia po zaledwie jednym sezonie opuściła Ekstraklasę i wraca do pierwszej ligi. Naturalnie w takiej sytuacji dochodzi do przebudowy drużyny i nie inaczej jest tym razem – spadkowicz pożegnał już między innymi Sebastiana Kerka, Oskara Kubiaka, Michała Marcjanika czy Kike Hermoso, a niebawem wytransferowany do innej ekipy ma być Kamil Jakubczyk. Arka jednocześnie nie próżnuje i intensywnie pracuje nad wzmocnieniami, ściągając Dominika Kuna, Bartłomieja Pawłowskiego, Filipa Walusia, Dawida Arndta, Szymona Lewkota, Maksymiliana Sznaucera, Michała Milewskiego, Marco Komendę oraz Konrada Gruszkowskiego.

Kibiców interesowała obsada linii ataku w nadchodzącym sezonie. Pod znakiem zapytania stała przyszłość Vladislavsa Gutkovskisa, która wreszcie się wyjaśniła. Arka Gdynia informuje, że ten pozostaje w klubie na dłużej. Jego kontrakt został przedłużony do połowy 2028 roku.

✍️ Vladislavs Gutkovskis zostaje w Arce Gdynia. 🟡🔵 #GUTKOVSKIS2028



Czekamy na niejeden kosmiczny mecz w Twoim wykonaniu! ✨ #VG9 pic.twitter.com/KVdm2xStgT — Arka Gdynia (@ArkaGdyniaSA) June 30, 2026

Gutkovskis wzmocnił Arkę podczas zimowego okienka, gromadząc w rundzie wiosennej 16 meczów w Ekstraklasie. W tym czasie zanotował cztery bramki oraz asystę. Gdynianie zatrzymują snajpera, dobrze znanego na polskich boiskach. Ma w swoim dorobku wiele występów dla Rakowa Częstochowa oraz Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

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