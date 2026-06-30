Arka Gdynia zatrzymała napastnika na dłużej. Ważny komunikat

17:08, 30. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Arka Gdynia

Arka Gdynia poinformowała, że Vladislavs Gutkovskis pozostaje w niej na dłużej. Napastnik przedłużył umowę do połowy 2028 roku. W przyszłym sezonie czeka go rywalizacja w pierwszej lidze.

Vladislavs Gutkovskis
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Vladislavs Gutkovskis

Gutkovskis zostaje w Arce. Dobra wiadomość

Arka Gdynia po zaledwie jednym sezonie opuściła Ekstraklasę i wraca do pierwszej ligi. Naturalnie w takiej sytuacji dochodzi do przebudowy drużyny i nie inaczej jest tym razem – spadkowicz pożegnał już między innymi Sebastiana Kerka, Oskara Kubiaka, Michała Marcjanika czy Kike Hermoso, a niebawem wytransferowany do innej ekipy ma być Kamil Jakubczyk. Arka jednocześnie nie próżnuje i intensywnie pracuje nad wzmocnieniami, ściągając Dominika Kuna, Bartłomieja Pawłowskiego, Filipa Walusia, Dawida Arndta, Szymona Lewkota, Maksymiliana Sznaucera, Michała Milewskiego, Marco Komendę oraz Konrada Gruszkowskiego.

Kibiców interesowała obsada linii ataku w nadchodzącym sezonie. Pod znakiem zapytania stała przyszłość Vladislavsa Gutkovskisa, która wreszcie się wyjaśniła. Arka Gdynia informuje, że ten pozostaje w klubie na dłużej. Jego kontrakt został przedłużony do połowy 2028 roku.

Gutkovskis wzmocnił Arkę podczas zimowego okienka, gromadząc w rundzie wiosennej 16 meczów w Ekstraklasie. W tym czasie zanotował cztery bramki oraz asystę. Gdynianie zatrzymują snajpera, dobrze znanego na polskich boiskach. Ma w swoim dorobku wiele występów dla Rakowa Częstochowa oraz Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

BONUS 400 PLN za poprawny typ na wygraną Francji ze Szwecją. Wystarczy zakład za 2 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości