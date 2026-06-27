GKS Katowice pożegnał napastnika. To już oficjalne

21:44, 27. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  GKS Katowice / Pogoń Siedlce

GKS Katowice poinformował, że Maciej Rosołek przeniósł się do Pogoni Siedlce. Napastnik podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku z pierwszoligowcem.

Rafał Górak
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Maciej Rosołek na stałe w Pogoni Siedlce

GKS Katowice po zajęciu 5. miejsca w tabeli PKO BP Ekstraklasy zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Do zespołu latem dołączyli już m.in. Bartosz Wolski z Motoru Lublin, Pau Resta z Korony Kielce oraz Gabriel Kobylak z Legii Warszawa. W klubie trwa porządkowanie kadry przed nowym sezonem i dalszymi wzmocnieniami.

Teraz katowicki klub poinformował, że Maciej Rosołek przenosi się definitywnie do Pogoni Siedlce. Zawodnik trafił do Katowic przed rokiem z nadziejami na wzmocnienie ofensywy zespołu. Jego pobyt w GKS-ie nie potoczył się jednak zgodnie z oczekiwaniami. W barwach GieKSy Rosołek rozegrał łącznie dziewięć spotkań i nie zdołał na stałe wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie.

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W lutym bieżącego roku napastnik został wypożyczony do Pogoni Siedlce. Przenosiny okazały się korzystne dla obu stron – zawodnik otrzymał szansę na regularne występy i odbudowanie formy. Po kilku miesiącach spędzonych w Siedlcach zapadła decyzja o kontynuowaniu współpracy na stałe. Kontrakt byłego napastnika Legii Warszawa w pierwszoligowym klubie będzie obowiązywał do czerwca 2028 roku.

W barwach Pogoni 24-latek strzelił dwa gole w 15 ligowych spotkaniach. Transfer definitywny zamyka krótki rozdział Rosołka w GKS-ie Katowice. Napastnik wcześniej grał także w barwach Arki Gdynia i Piasta Gliwice.

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