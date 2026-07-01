Grabara na celowniku znanego klubu. To lokalny potentat

Kamil Grabara znalazł się na celowniku belgijskiego Club Brugge, który jest już przygotowany do złożenia oferty za Polaka. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Voetbalnieuws.be".

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara może przenieść się do ligi belgijskiej

Kamil Grabara to bez dwóch zdań jeden z tych reprezentantów Polski, który jeszcze kilka lat temu zapowiadał się na etatowego kadrowicza. Czas jednak pokazał, że nawet po odejściu na emeryturę Łukasza Fabiańskiego i Wojciecha Szczęsnego, jego sytuacja w narodowych barwach nie uległa znaczącej poprawie. Obecnie nie może on być pewny nawet bluzy z numerem dwa.

Trudno się jednak dziwić, bowiem za Grabarą bardzo, ale to bardzo trudny sezon w barwach VfL Wolfsburg. 27-latek spadł bowiem ze swoim zespołem z Bundesligi, ale przede wszystkim stracił aż 71 goli we wszystkich meczach. To ogromny współczynnik, choć naturalnie równie dużą winę ponoszą koledzy z obrony. Niemniej po degradacji bramkarz musi sobie szukać nowego klubu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji przekazanych przez belgijski serwis „Voetbalnieuws”, zainteresowanie transferem Kamila Grabary wyraża Club Brugge. Tamtejszy gigant ma być już nawet przygotowany na złożenie oferty, która mogłaby być dla nich nawet jedną z najwyższych w ostatnim czasie.

Kamil Grabara na koncie ma sześć występów w reprezentacji Polski. Poza występami w Bundeslidze, wcześniej zbierał bardzo dobre recenzje w FC Kopenhaga. Trudno jednak przesądzać, czy wybierze zespół z Belgii, gdyż jakiś czas temu powiedział, że nawet Hull City – beniaminek Premier League – to byłby dla niego zbyt słaby zespół.

Zobacz także: Legia sprzedaje utalentowanego gracza za 3 miliony euro!