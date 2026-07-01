Anglia – DR Konga: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.07.2026)

Anglia – DR Konga: gdzie oglądać?
W 1/16 finału mistrzostw świata 2026 odbędzie się mecz Anglia – DR Konga. W fazie pucharowej lepiej spisali się Anglicy, którzy wygrali swoją grupę. Teraz przyjdzie im rywalizować z reprezentantem Afryki, który zdążył na tym turnieju zremisować z Portugalią. Zatrzymanie kolejnego faworyta oznaczałoby jedną z największych sensacji tego mundialu. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Anglia – DR Konga: transmisja w TV
Spotkanie Anglia – DR Konga obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Hubert Bugaj i Michał Zachodny.
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Anglia – DR Konga: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Anglią a DR Konga będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Anglia – DR Konga: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana Anglii
- Wygrana DR Konga
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Anglia – DR Konga: kursy bukmacherskie
Spotkanie Anglia – DR Konga będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w środę (1 lipca) o godzinie 18:00.
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