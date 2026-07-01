Arsenal poinformował ws. Jakuba Kiwiora. Wszystko jasne

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Arsenal potwierdziło, FC Porto definitywnie wykupiło Jakuba Kiwiora

Jakub Kiwior w ostatnich latach stał się jednym z etatowych reprezentantów Polski. Właściwie trudno wyobrazić sobie zestawienie linii defensywnej Biało-Czerwonych bez jego nazwiska. Wiadomo jednak, że równie istotna jest kariera klubowa, która w jego przypadku przebiega dość pomyślnie. Ostatni sezon defensor spędził bowiem w FC Porto, które zdecydowało się go wykupić.

Informacje o tym już jakiś czas temu podawał sam klub z Portugalii, ale dopiero teraz potwierdził je także Arsenal, który oficjalnie przekazał, że faktycznie doszło do skorzystania z opcji wykupu Kiwiora po zakończeniu okresu wypożyczenia. Mówi się, że Porto zapłaciło około 30 milionów euro. Niemniej niezależnie od wszystkiego, kariera środkowego obrońcy w Londynie zakończyła się akurat w tym sezonie, w którym zdobyli oni wyczekiwane mistrzostwo Anglii.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jakub Kiwior w minionym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań, w których dwukrotnie zanotował ostatnie podanie. Łącznie w barwach Kanonierów Polak może pochwalić się niespełna 70 grami i trzema trafieniami do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia podstawowego reprezentanta Polski na 35 milionów euro. Jego umowa z FC Porto obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

Zobacz także: Grabara na celowniku znanego klubu. To lokalny potentat