STS sponsorem głównym Górnika Zabrze. Lukas Podolski mówi o przełomie

12:03, 1. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Górnik Zabrze

Górnik Zabrze zyskał nowego sponsora głównego na kolejne lata. STS podpisał z klubem umowę obowiązującą do 2030 roku, gwarantując najwyższy kontrakt sponsorski w historii.

Lukas Podolski
Obserwuj nas w
fot. Dpa / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

STS na koszulkach Górnika Zabrze. Klub zapewnił sobie historyczne wsparcie

Górnik Zabrze rozpoczyna nowy rozdział współpracy z STS. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, lider polskiego rynku bukmacherskiego został Sponsorem Głównym śląskiej ekipy i związał się z klubem umową obowiązującą do 2030 roku. Od sezonu 2026/2027 logo firmy pojawi się na froncie meczowych koszulek drużyny, której właścicielem jest Lukas Podolski.

Według informacji przekazanych przez biuro prasowe klubu, porozumienie oznacza największą umowę sponsorską w dziejach Górnika. Współpraca nie ograniczy się jednak wyłącznie do ekspozycji marki na strojach czy stadionowych nośnikach reklamowych. Partner zapowiedział również szereg inicjatyw skierowanych bezpośrednio do kibiców.

BONUS 400 PLN za poprawne wytypowanie drużyny z golem. Wystarczy zakład za 2 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jednym z pierwszych projektów będzie współfinansowanie specjalnego labu koszulkowego, w którym sympatycy Trójkolorowych będą mogli personalizować swoje klubowe trykoty. STS planuje także organizację konkursów, stref kibica oraz dodatkowych aktywacji podczas meczów i wydarzeń związanych z klubem.

– Cieszę się, że STS wraca do Górnika. To świetna wiadomość dla klubu i dla naszych kibiców. Mamy wspólne ambicje i chcemy razem rozwijać Górnik. To największa umowa sponsorska w historii klubu, więc pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Dzięki takiemu wsparciu będziemy mogli robić jeszcze więcej dla naszych kibiców i rozwijać klub. Dziękuję właścicielowi STS oraz całemu zespołowi za negocjacje i zaufanie. Cieszę się na współpracę i wierzę, że razem stworzymy wiele fajnych rzeczy – przekazał Podolski w oficjalnym komunikacie.

STS sponsorem głównym Górnika Zabrze (fot. Materiał prasowy)

Powrót STS do Zabrza ma również wymiar symboliczny. Firma była już sponsorem klubu w latach 2016-2021, gdy Górnik świętował awans do Ekstraklasy i powrót do europejskich pucharów. Tym razem strony zapowiadają jeszcze szersze działania marketingowe. Współpracę ogłoszono nietypowym materiałem wideo stylizowanym na kino akcji, nagranym na śląskiej hałdzie z udziałem piłkarzy zabrzańskiego zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości