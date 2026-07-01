STS sponsorem głównym Górnika Zabrze. Lukas Podolski mówi o przełomie

Górnik Zabrze zyskał nowego sponsora głównego na kolejne lata. STS podpisał z klubem umowę obowiązującą do 2030 roku, gwarantując najwyższy kontrakt sponsorski w historii.

fot. Dpa / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

STS na koszulkach Górnika Zabrze. Klub zapewnił sobie historyczne wsparcie

Górnik Zabrze rozpoczyna nowy rozdział współpracy z STS. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, lider polskiego rynku bukmacherskiego został Sponsorem Głównym śląskiej ekipy i związał się z klubem umową obowiązującą do 2030 roku. Od sezonu 2026/2027 logo firmy pojawi się na froncie meczowych koszulek drużyny, której właścicielem jest Lukas Podolski.

Według informacji przekazanych przez biuro prasowe klubu, porozumienie oznacza największą umowę sponsorską w dziejach Górnika. Współpraca nie ograniczy się jednak wyłącznie do ekspozycji marki na strojach czy stadionowych nośnikach reklamowych. Partner zapowiedział również szereg inicjatyw skierowanych bezpośrednio do kibiców.

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Jednym z pierwszych projektów będzie współfinansowanie specjalnego labu koszulkowego, w którym sympatycy Trójkolorowych będą mogli personalizować swoje klubowe trykoty. STS planuje także organizację konkursów, stref kibica oraz dodatkowych aktywacji podczas meczów i wydarzeń związanych z klubem.

– Cieszę się, że STS wraca do Górnika. To świetna wiadomość dla klubu i dla naszych kibiców. Mamy wspólne ambicje i chcemy razem rozwijać Górnik. To największa umowa sponsorska w historii klubu, więc pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Dzięki takiemu wsparciu będziemy mogli robić jeszcze więcej dla naszych kibiców i rozwijać klub. Dziękuję właścicielowi STS oraz całemu zespołowi za negocjacje i zaufanie. Cieszę się na współpracę i wierzę, że razem stworzymy wiele fajnych rzeczy – przekazał Podolski w oficjalnym komunikacie.

STS sponsorem głównym Górnika Zabrze (fot. Materiał prasowy)

Powrót STS do Zabrza ma również wymiar symboliczny. Firma była już sponsorem klubu w latach 2016-2021, gdy Górnik świętował awans do Ekstraklasy i powrót do europejskich pucharów. Tym razem strony zapowiadają jeszcze szersze działania marketingowe. Współpracę ogłoszono nietypowym materiałem wideo stylizowanym na kino akcji, nagranym na śląskiej hałdzie z udziałem piłkarzy zabrzańskiego zespołu.