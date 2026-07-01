Jagiellonia się wzmacnia. To czołowa postać pierwszoligowca

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Nowy człowiek w dziale sportowym Jagiellonii

Wszystko wskazuje na to, że Jagiellonia Białystok ma przed sobą trudny sezon. Klub pierwszy raz od kilku lat będzie musiał radzić sobie bez Łukasza Masłowskiego, który odpowiadał za najważniejsze transfery i budowanie kadry chociażby w mistrzowskim sezonie lub wtedy, gdy Duma Podlasia robiła furorę w Lidze Konferencji Europy. Teraz sytuacja jest zupełnie inna.

Masłowskiego nie ma już w Białymstoku, podobnie jak i kilku bardzo ważnych piłkarzy. Ich zastąpienie wydaje się zadaniem trudnym, szczególnie, że trwają już przygotowania do nowych rozgrywek, a nadal nie ma konkretnych ruchów na najważniejsze pozycje. Pomóc w nich ma jednak nowa osoba. Według informacji, które przekazał „FootballScout”, do pionu sportowego Jagiellonii dołączy dobrze znany w środowisku Tomasz Stefankiewcz, który pełnił rolę dyrektora sportowego Polonii Bytom.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

To właśnie on odpowiedzialny był za rozwój klubu, który przecież jeszcze kilka lat temu tułał się po niższych ligach na Górnym Śląsku. Obecnie Polonia to mocny pierwszoligowy zespół, który swoim stylem gry imponował szczególnie za kadencji Łukasza Tomczyka. Z pewnością jest to więc solidne wzmocnienie tzw. „gabinetów”, choć kibice oczekują już przede wszystkim ruchów kadrowych do klubu.

Zobacz także: Grabara na celowniku znanego klubu. To lokalny potentat