Lewandowski może zaliczyć szybki debiut. Chicago Fire walczy z czasem

15:43, 1. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP Sportowe Fakty

Robert Lewandowski jest już piłkarzem Chicago Fire. Trener zespołu Gregg Berhalter w rozmowie z WP Sportowe Fakty ujawnił, że Polak może zadebiutować 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps. Wszystko zależy od tego, czy dostanie na czas wizę.

Robert Lewandowski
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może zadebiutować 16 lipca w Chicago Fire

Robert Lewandowski nie jest już piłkarzem FC Barcelony, ponieważ jego kontrakt wygasł z dniem 30 czerwca 2026 roku. Kilka dni temu późnym wieczorem czasu polskiego pojawiła się oficjalna informacja, gdzie będzie kontynuował karierę. Polak związał się z Chicago Fire.

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Do Stanów Zjednoczonych jeszcze nie może polecieć, ponieważ nie ma potrzebnej wizy P1. Taki dokument w trybie przyśpieszonym wyrabia się w ciągu maksymalnie piętnastu dni roboczych. Chicago Fire pracuje nad tym, aby jeszcze bardziej przyśpieszyć proces. Gregg Berhalter w rozmowie z WP Sportowe Fakty ujawnił, że liczy na debiut Lewandowskiego 16 lipca w starciu z Vancouver Whitecaps.

Zacznijmy od tego, że pracujemy naprawdę mocno nad wizą P1 dla Roberta. Jak tylko ją dostanie, będzie mógł do nas dołączyć i rozpocząć treningi z drużyną. Mamy nadzieję i jednocześnie spodziewamy się, że Robert będzie gotowy na mecz z Vancouver 16 lipca na naszym stadionie – powiedział Gregg Berhalter, cytowany przez serwis WP Sportowe Fakty.

Chicago Fire jest w trakcie sezonu. Do tej pory rozegrali 14 meczów w MLS i zajmują 3. miejsce w Konferencji Wschodniej. Przed nimi w tabeli jest tylko Inter Miami oraz Nashville SC. Pod koniec kwietnia tego roku odpadli z US Open, przegrywając z St. Louis City (1:2). W nowym klubie Lewandowski będzie grał z numerem dziewięć podobnie jak w Barcelonie i Bayernie Monachium.

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