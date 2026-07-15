Potężne ceny biletów na finał MŚ 2026. Tyle trzeba obecnie zapłacić

Mistrzostwa Świata 2026 powoli zbliżają się do końca, przed nami ostatnie mecze, w tym finał. Kibic, który chciałby jeszcze pojechać do USA, za bilet musi zapłacić prawie 4500 dolarów.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Puchar Mistrzostw Świata

700 tysięcy złotych za bilet na finał mundialu

Mistrzostwa Świata 2026 dobiegają końca. Za nami niezwykle emocjonujący miesiąc rywalizacji na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Do końca XXIII finałów pozostały jeszcze trzy spotkania. W tym te dwa najważniejsze, a więc mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał. To właśnie na rywalizację o złoty medal kibice ostrzą sobie zęby.

Wiemy już, że na stadionie w New Jersey zmierzy się reprezentacja Hiszpanii, a jej rywalem będzie zwycięzca półfinałowej pary Anglia – Argentyna. Bukmacherzy są zgodni, że to Synowie Albionu są faworytami do walki o złoto. Niemiej wydaje się, że różnica poziomów będzie minimalna i o ostatecznym wyniku zadecydują detale i dyspozycja dnia.

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Gdyby jednak ktoś chciał jeszcze pojechać na finał (czysto hipotetycznie, gdyż ze względów wizowych jest to niemożliwe), za bilet musiałby zapłacić krocie. Na pięć dni przed najważniejszym meczem Mistrzostw Świata 2026, ceny najtańszej wejściówki sięgają 4451 dolarów. Jak przekazał serwis „Transfer News Live”, najdroższe bilety można zaś nabyć za prawie… 189 tysięcy dolarów. To kwota astronomiczna, po przeliczeniu na złotówki wynosi ponad 700 tysięcy. Z pewnością jednak na ostatnim etapie ktoś z lokalnych bogaczy skorzysta z takowej możliwości.

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