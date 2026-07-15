Anglia - Argentyn to spotkanie w półfinale Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się w Atlancie.

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: reprezentacja Argentyny

Anglia – Argentyna: oficjalne składy na półfinał MŚ 2026

Przed nami drugi półfinał Mistrzostw Świata 2026. Na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie dojdzie do pojedynku Anglia – Argentyna. Trudno wskazać faworyta tej rywalizacji. Obie drużyny w trakcie tego turnieju notowały spotkania, w których imponowały skutecznością w ataku i jednocześnie zaliczyły pojedynki, w których ich dyspozycja w defensywie budziła spore zastrzeżenia.

Ekipa Thomasa Tuchela w fazie play-off pokonała Demokratyczną Republikę Konga (2:1), Meksyk (3:2) i Norwegię (2:1 po dogrywce). Natomiast podopieczni Lionela Scaloniego wygrali z Republiką Zielonego przylądka (3:2 po dogrywce), Egiptem (3:2) i Szwajcarią (3:1 po dogrywce).

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Anglia – Argentyna: oficjalne składy

Anglia: Jordan Pickford, Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane

Argentyna: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez