Anglia – Argentyna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (15.07.2026)

19:00, 15. lipca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Anglia - Argentyna: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na środę 15 lipca.

Harry Kane
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fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Anglia – Argentyna, gdzie oglądać?

15 lipca w nocy w środowy wieczór odbędzie się mecz 1/2 finału mistrzostw świata 2026. Na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie odbędzie się mecz Anglia Argentyna. Eksperci mają problem ze wskazaniem faworyta tej rywalizacji. Minimalnie wyżej oceniane są szanse wicemistrza Europy. Poważne argumenty ma również obrońca trofeum z poprzedniego mundialu. W tym pojedynku nie powinno zabraknąć indywidualnej i zespołowej jakości. Kto uzupełni grono finalistów mistrzostw świata? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Anglia – Argentyna: transmisja w TV

Spotkanie Anglia – Argentyna obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Anglia – Argentyna: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Anglią a Argentyną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Anglia – Argentyna: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Anglii
  • Wygrana Argentyny
  • Wygrana Anglii
  • Wygrana Argentyny

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Anglia – Argentyna: kursy bukmacherskie

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2.92
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Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lipca 2026 18:11
Gdzie oglądać mecz Anglia – Argentyna?

Spotkanie Anglia – Argentyna będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Anglia – Argentyna?

Mecz odbędzie się już w środę (15 lipca) o godzinie 21:00.

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