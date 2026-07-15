Anglia – Argentyna: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (15.07.2026)

Anglia – Argentyna, gdzie oglądać?
15 lipca w nocy w środowy wieczór odbędzie się mecz 1/2 finału mistrzostw świata 2026. Na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie odbędzie się mecz Anglia – Argentyna. Eksperci mają problem ze wskazaniem faworyta tej rywalizacji. Minimalnie wyżej oceniane są szanse wicemistrza Europy. Poważne argumenty ma również obrońca trofeum z poprzedniego mundialu. W tym pojedynku nie powinno zabraknąć indywidualnej i zespołowej jakości. Kto uzupełni grono finalistów mistrzostw świata? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Anglia – Argentyna: transmisja w TV
Spotkanie Anglia – Argentyna obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
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Anglia – Argentyna: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Anglią a Argentyną będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Anglia – Argentyna: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Anglii
- Wygrana Argentyny
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Anglia – Argentyna: kursy bukmacherskie
Spotkanie Anglia – Argentyna będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP 1 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w środę (15 lipca) o godzinie 21:00.
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