Lechia Gdańsk ma nowego trenera. To zagraniczna opcja

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Stadion Lechii Gdańsk

Lechia ma nowego trenera, można powiedzieć, w końcu

Sytuacja Lechii Gdańsk nie jest zbyt ciekawa, ale to nie może dziwić. Ostatni czas to dla kibiców tego zespołu bardzo przykry okres. Co prawda dwa sezony udało spędzić się na poziomie PKO Ekstraklasy, ale sytuacja chociażby finansowa pokazuje, że przyszłość nie jest usłana różami. Z tego też powodu na klub został nałożony zakaz transferowy. Poza tym wystarczy tylko wspomnieć, że do dzisiaj ekipa z Trójmiasta nie miała nowego trenera, choć w ostatnich dniach trwały już przygotowania.

Niemniej już oficjalnie nowym szkoleniowcem Lechii Gdańsk został niejaki Vladyslav Lupashko. 39-letni trener z Ukrainy na swoim koncie ma pracę w Karpatach Lwów czy w zespole Inhułeć Petrowe. Notował w nich odpowiednio średnią punktową na poziomie 1,35 pkt./mecz oraz 2,33 pkt./mecz. Jak przekazano, podpisał on kontrakt do końca czerwca 2029 roku. Trudno jednak przesądzać jak poradzi sobie on w naszej pierwszej lidze.

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W komunikacie ogłaszającym jego zatrudnienie można przeczytać: To jeden z najbardziej obiecujących szkoleniowców młodego pokolenia w Europie Wschodniej zyskał uznanie dzięki nowoczesnemu podejściu do futbolu, umiejętności rozwijania zawodników oraz budowania zespołów prezentujących atrakcyjny, ofensywny styl gry.

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