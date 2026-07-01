Polonia Warszawa zatrzymała kluczowego zawodnika. Nowy kontrakt

17:06, 1. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Polonia Warszawa

Polonia Warszawa przekazała bardzo ważną wiadomość. Stołeczny klub doszedł bowiem do porozumienia z Ilkayem Durmusem. Turek podpisał nowy roczny kontrakt z pierwszoligowcem.

Dani Vega oraz Ilkay Durmus
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Dani Vega oraz Ilkay Durmus

Oficjalnie: Ilkay Durmus na dłużej w Polonii Warszawa

Polonia Warszawa rozpoczęła już budowę składu na nowy sezon Betclic 1. Ligi. Tymczasem klub w środę przekazał swoim kibicom znakomitą wiadomość. Otóż doszedł do porozumienia z kluczowym zawodnikiem. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przedłużenie współpracy z Ilkayem Durmusem.

Nowy kontrakt doświadczonego Turka będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Fani Czarnych Koszul mogą zatem odetchnąć z ulgą. Ilkay Durmus w ostatnich sezonach stanowił o sile Polonii Warszawa. Pomocnik zatem w przyszłym sezonie powalczy ze stołeczną drużyną o upragniony powrót do PKO Ekstraklasy.

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Jestem w Polonii już od dwóch lat, teraz przedłużyłem kontrakt o kolejny rok. Cieszę się z tego. Oczywiście chcę, żeby ten nadchodzący rok był lepszy niż dwa poprzednie i żebyśmy zrealizowali swój cel i awansowali do Ekstraklasy. Będę dawał z siebie wszystko, chcę pomagać swoją postawą całej drużynie, a na koniec zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nadal jestem głodny gry – powiedział zawodnik, cytowany przez stronę klubową.

Ilkay Durmus dotychczas rozegrał 62 spotkania w koszulce Polonii Warszawa. Turek zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył pięć asyst.

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