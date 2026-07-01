Glasner znalazł nowy klub. Poprowadzi drużynę z Premier League

Oliver Glasner zostanie nowym trenerem Nottingham Forest - poinformował Fabrizio Romano. Austriacki szkoleniowiec przenosi się z Crystal Palace, z którym rozstał się po zakończeniu sezonu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Oliver Glasner

Oliver Glasner nowym trenerem Nottingham Forest

Oliver Glasner przez ostatnie dwa lata odpowiadał za wyniki Crystal Palace. Drużynę Orłów doprowadził do sensacyjnego zwycięstwa w Pucharze Anglii, a także Tarczy Wspólnoty. Co więcej, osiągnął sukces na arenie europejskiej, wygrywając Ligę Konferencji.

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Przygoda z londyńskim zespołem zakończyła się wraz z końcem sezonu 2025/2026. Już na kilka miesięcy przed zakończeniem rozgrywek Austriak ogłosił, że nie przedłuży wygasającego kontraktu. Przyciągnęło to zainteresowanie kilku znanych drużyn, ponieważ 51-latek był łączony m.in. z AC Milanem, Manchesterem United czy Liverpoolem. Ostatecznie wybór padł na zupełnie inny klub.

Fabrizio Romano poinformował, że Glasner zostanie nowym szkoleniowcem Nottingham Forest. Na stanowisku zastąpi Vitora Pereirę, który mimo ważnego kontraktu do połowy 2027 roku opuści klub. Razem z austriackim szkoleniowcem przyjdą jego kluczowi współpracownicy.

Nottingham Forest to 16. drużyna poprzedniego sezonu Premier League. W Lidze Europy dotarli do półfinału, gdzie odpadli z Aston Villą. W przyszłej kampanii nie zagrają w europejskich pucharach. Dotychczas Glasner pracował w takich klubach jak Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, LASK Linz i SV Ried.