Lewandowski w Chicago Fire. Tak zareagowali jego koledzy z zespołu

18:33, 1. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  WP Sportowe Fakty

Robert Lewandowski zdecydował się na transfer do MLS, podpisując kontrakt z Chicago Fire. David Poręba i Philip Zinckernagel, czyli piłkarze amerykańskiego klubu w rozmowie z WP Sportowe Fakty ujawnili, jak szatnia podchodzi do transferu polskiego zawodnika.

Robert Lewandowski
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Piłkarz Chicago Fire oczekują, że Lewandowski stanie się liderem

Robert Lewandowski niebawem poleci do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie kontynuował karierę w barwach Chicago Fire. Reprezentant Polski podpisał dwuletni kontrakt i stanie się drugim najlepiej zarabiającym piłkarzem w MLS. Więcej zarabia tylko Leo Messi.

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Transfer polskiego piłkarza jest dużym wydarzeniem dla Chicago Fire. Obecni zawodnicy zespołu z Wietrznego Miasta nie ukrywają ekscytacji z faktu, że 37-latek będzie dzielił z nimi szatnie. Mający polskie korzenie David Poręba zadeklarował pomoc Lewandowskiemu w poznaniu miasta, a także funkcjonowania klubu.

W szatni mówi się tylko o tym transferze. Liczę, że na stadion przyjdzie wielu Polaków. Jestem stąd, dużo wiem o mieście i klubie. Z chęcią mu wszystko pokażę – mówił David Poręba dla WP SportoweFakty.

Z kolei Philip Zinckernagel ujawnił, że każdy piłkarz jest podekscytowany faktem, że dołącza do nich jeden z najlepszych zawodników na świecie. Jednocześnie ma nadzieje, że Lewandowski stanie się liderem i poprowadzi Chicago Fire do sukcesów.

To świetna informacja dla zespołu i klubu. Każdy z nas jest podekscytowany. Nie często masz możliwość występowania z jednym z najlepszych zawodników na świecie – dodał Philip Zinckernagel, zawodnik Chicago Fire.

Mam nadzieję, że dobrze odnajdzie się w grupie i zostanie naszym liderem. Przez całe życie bardzo dobrze się prowadził, zdobył wiele trofeów. Liczę na to, że pomoże nam coś zdobyć i przyciągnie więcej ludzi na trybuny. I oczywiście dołoży kilka goli – dodał Duńczyk.

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