Klopp zgodzi się wrócić do pracy w roli trenera. Wznowi karierę dla tego zespołu

19:06, 1. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Juergen Klopp jest blisko powrotu na ławkę trenerską. Jak podaje Fabrizio Romano, jeśli dostanie ofertę z reprezentacji Niemiec, przyjmie ją. Ostateczna decyzja zależy jednak od federacji.

Juergen Klopp
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp czeka na telefon z reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec rozczarowała podczas Mistrzostw Świata 2026. Choć byli stawiani w roli kandydata do gry co najmniej w półfinale, odpadli już na etapie 1/16 finału. Ich pogromcą okazał się Paragwaj, który był skuteczniejszy w konkursie rzutów karnych.

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Praktycznie od razu po klęsce na mundialu pojawiły się doniesienia, że Julian Nagelsmann może stracić pracę. Sam jednak rezygnować nie zamierza, co podkreślał w rozmowach z mediami bezpośrednio po meczu. Decyzję pozostawił w rękach federacji, która ma teraz twardy orzech do zgryzienia. Jeśli zdecydują się zwolnić byłego trenera Bayernu, mogą otworzyć sobie drzwi do ściągnięcia szkoleniowca, o jakim marzą od wielu lat. Coraz więcej wskazuje na to, że gotowy do powrotu na ławkę trenerską jest Juergen Klopp.

Odkąd odszedł z Liverpoolu latem 2024 roku, w teorii zakończył karierę trenerską. Pozostał jednak przy piłce, zostając szefem piłkarskim w grupie Red Bull, gdzie ma pod sobą wszystkie kluby, które są w portfolio giganta z branży napojów energetycznych.

Fabrizio Romano poinformował, że Klopp byłby otwarty na ofertę z niemieckiej federacji. Jeśli dostanie telefon, jest gotów rozważyć pracę w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Najpierw jednak wyjaśniona musi zostać przyszłość Juliana Nagelsmanna.

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