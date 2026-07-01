Bayern Monachium od mocnego ciosu rozpoczął letnie okienko. Mistrzowie Niemiec dopięli swego i pozyskali Ibrahima Saibariego z PSV Eindhoven. Marokańczyk obecnie błyszczy na Mistrzostwach Świata 2026.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Oficjalnie: Ismael Saibari nowym zawodnikiem Bayernu Monachium

Bayern Monachium od wielu tygodni poszukiwał odpowiedniej opcji do wzmocnienia pozycji napastnika. Wybór Bawarczyków ostatecznie padł na Ismaela Saibariego. W środę mistrzowie Niemiec za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowali o pozyskaniu reprezentanta Maroka z PSV Eindhoven.

Ismael Saibari złożył już oficjalny podpis na kontrakcie. Umowa marokańskiego napastnika z Bayernem Monachium będzie obowiązywała do 30 czerwca 2031 roku. Sam transfer okazał się kosztowny dla władz z Allianz Areny. Koszt sprowadzenia 25-latka z PSV Eindhoven wyniósł aż 50 milionów euro. Teraz zawodnik w pełni skupia się na mundialu, gdzie spisuje się znakomicie.

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Bayern Monachium już w trakcie minionego sezonu wiedział, że nie będzie kontynuował współpracy z Nicolasem Jacksonem. Bawarczycy długo szukali napastnika, który będzie pełnił rolę zmiennika Harry’ego Kane’a. Wybór padł na Ismaela Saibariego. Marokańczyk jednak przychodzi do Niemiec, aby wygryźć ze składu kapitana reprezentacji Anglii.

Ismael Saibari spędził ostatnie lata w PSV Eindhoven. Reprezentant Maroka rozegrał 142 spotkania w barwach holenderskiego zespołu. 25-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie 42 trafienia, a także zaliczył 29 asyst.