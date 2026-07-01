Belgia – Senegal: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.07.2026)

Belgia – Senegal: gdzie oglądać?
Reprezentacja Belgii zmierzy się z Senegalem na Lumen Field w Seattle w meczu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Drużyna Rudiego Garcii rozpoczęła mundial od dwóch remisów, a efektowne zwycięstwo nad Nową Zelandią (5:1) zapewniło jej pierwsze miejsce w grupie G.
Senegalczycy zajęli natomiast trzecie miejsce w grupie. Awans Lwy Terangi do fazy pucharowej wywalczyły w ostatniej serii gier. Na zakończenie rywalizacji grupowej rozbili Irak (5:0), jednak wcześniej musieli uznać wyższość Francji i Norwegii.
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Belgia – Senegal: transmisja w TV
Starcie między Belgią a Senegalem będzie transmitowane w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
Belgia – Senegal: stream online
Spotkanie Belgii z Senegalem będzie także dostępny na żywo w aplikacji mobilnej TVP oraz w serwisie sport.tvpl.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 22:00 czasu polskiego.
Belgia – Senegal: sonda
Kto awansuje do 1/8 finału MŚ 2026?
- Belgia
- Senegal
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Belgia – Senegal: kursy bukmacherskie
Faworytem rywalizacji o 1/8 finału MŚ 2026 jest Belgia. W ofercie bukmachera Betclic kursy na triumf Czerwonych Diabłów wynosi 2.13, natomiast zwycięstwo Senegalu zostało wycenione na poziomie 3.58.
Transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.
Mecz odbędzie się w środę (1 lipca) o godzinie 22:00.
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