Belgia – Senegal: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.07.2026)

Belgia - Senegal to mecz 1/16 finału MŚ 2026. Spotkanie odbędzie się w środę (1 lipca) o godzinie 22:00. Sprawdź, gdzie będzie transmisja w telewizji oraz stream online.

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Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Belgia – Senegal: gdzie oglądać?

Reprezentacja Belgii zmierzy się z Senegalem na Lumen Field w Seattle w meczu 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Drużyna Rudiego Garcii rozpoczęła mundial od dwóch remisów, a efektowne zwycięstwo nad Nową Zelandią (5:1) zapewniło jej pierwsze miejsce w grupie G.

Senegalczycy zajęli natomiast trzecie miejsce w grupie. Awans Lwy Terangi do fazy pucharowej wywalczyły w ostatniej serii gier. Na zakończenie rywalizacji grupowej rozbili Irak (5:0), jednak wcześniej musieli uznać wyższość Francji i Norwegii.

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Belgia – Senegal: transmisja w TV

Starcie między Belgią a Senegalem będzie transmitowane w telewizji na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Belgia – Senegal: stream online

Spotkanie Belgii z Senegalem będzie także dostępny na żywo w aplikacji mobilnej TVP oraz w serwisie sport.tvpl.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 22:00 czasu polskiego.

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Belgia – Senegal: kursy bukmacherskie

Faworytem rywalizacji o 1/8 finału MŚ 2026 jest Belgia. W ofercie bukmachera Betclic kursy na triumf Czerwonych Diabłów wynosi 2.13, natomiast zwycięstwo Senegalu zostało wycenione na poziomie 3.58.

Belgia Senegal 2.10 3.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 lipca 2026 19:00

Gdzie oglądać mecz Belgia – Senegal? Transmisja tego spotkania będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport, w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP. Kiedy odbędzie się spotkanie Belgia – Senegal? Mecz odbędzie się w środę (1 lipca) o godzinie 22:00.

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