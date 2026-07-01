Arka ogłosiła. Aż sześciu zawodników żegna się z klubem

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Rozstania w Arce Gdynia po wygaśnięciu kontraktów

Arka Gdynia po spadku z PKO Ekstraklasy musi na nowo odnaleźć się w pierwszoligowej rzeczywistości. Ta zbyt mocno się nie zmieniła, gdyż ekipa z Trójmiasta na zaplecze elity wraca raptem po roku, a to oznacza, że znów będzie jednym z kandydatów do walki przynajmniej o grę w barażach. Na to też wskazują wzmocnienia, które – przynajmniej jak do tej pory – mogą być pozytywnie odbierane przez kibiców.

Wiadomo jednak, że trzeba jeszcze – mówiąc dość kolokwialnie – wyczyścić kadrę z tych zawodników, którzy zawiedli w ostatnich miesiącach. Jak poinformowano oficjalnie, z Arką Gdynia żegna się wraz z początkiem lipca aż sześciu graczy. Są to: Dawid Abramowicz, Edu Espiau, Marc Navarro i Patryk Szysz. Ich kontrakty wygasły 30 czerwca i nie zostały przedłużone. Z kolei za porozumieniem stron został rozwiązany kontrakt z Dominickiem Zatorem. Jak przekazano, jednocześnie zakończyło się wypożyczenie Nazarija Rusyna z angielskiego Sunderlandu.

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Z pewnością z tego grona najbardziej wyróżniał się Marc Navarro, który miewał dobre momenty w barwach Arki na boiskach Ekstraklasy, ale jego gra okazała się zbyt małym wsparciem wobec słabości reszty kolegów. Kilka dobrych momentów miał także Edu Espiau oraz Nazarij Rusyn.

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