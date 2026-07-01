Zwrot akcji! Widzew Łódź nie negocjuje tego transferu

18:36, 1. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Maciej Winczewski / Radio Widzew

Widzew Łódź ostatnio był łączony z transferem Marko Soldo. Jak się okazuje, Chorwat nie trafi na boiska PKO Ekstraklasy. Nie ma obecnie jego tematu w klubie z Łodzi - donosi Maciej Winczewski z "Radio Widzew".

Aleksandar Vuković
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Marko Soldo nie wzmocni Widzewa Łódź. Nie ma tematu

Widzew Łódź niezwykle aktywnie pracuje na rynku transferowym. Ostatnio w mediach przewinęła się informacja, że klub szykuje transfer za dwa miliony euro. Na ich radarze znalazł się bowiem Marko Soldo. Jak się jednak okazuje, nie ma obecnie tematu Chorwata w Łodzi. Maciej Winczewski z „Radio Widzew” zdradził, że władze klubu nie negocjują wzmocnienia z Dinama Zagrzeb.

Wydawało się już, że Widzew Łódź zabezpieczy środek pola transferem Kamila Jakubczyka. Piłkarz Arki Gdynia jednak oddalił się od przeprowadzki. Teraz u kibiców była nadzieja, że w zespole Aleksandara Vukovicia będzie występował Marko Soldo. Klub jednak poszukuje innego zawodnika i zapewne wkrótce będziemy mogli spodziewać się nowych informacji w tej sprawie.

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W minionym sezonie Widzew Łódź nie brylował w środku pola. Ta pozycja nie było odpowiednio zabezpieczona, więc nic dziwnego, że władze klubu myślą o pozyskaniu nowego pomocnika. Czas pokaże, który zawodnik finalnie zaliczy przeprowadzkę do zespołu prowadzonego przez Aleksandara Vukovicia.

Widzew Łódź z pewnością zaskoczy jeszcze niejednym ciekawym transferem. Najlepiej na papierze dotychczas zapowiada się przyjście Karola Świderskiego.

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