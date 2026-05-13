Jurgen Klopp chce wrócić i wybrał już zespół, który obejmie

13:28, 13. maja 2026
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Jurgen Klopp ma jasno określony plan na przyszłość. Niemiecki trener odrzuca oferty klubowe, bo jego priorytetem jest praca z reprezentacją.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp czeka na reprezentację Niemiec

Jurgen Klopp od momentu odejścia z Liverpoolu jest regularnie łączony z wielkimi klubami. Niemiec miał otrzymywać kolejne propozycje, ale według doniesień z Niemiec nie zamierza teraz wiązać się z żadnym projektem klubowym.

Były trener Liverpoolu ma już jasno określony cel. Chce w przyszłości objąć reprezentację Niemiec – przekonuje El Nacional. To właśnie dlatego miał przerwać rozmowy z klubami, które liczyły na jego powrót do codziennej pracy.

Klopp nie chce zamykać sobie drogi do kadry narodowej. Sytuacja wokół reprezentacji Niemiec może zależeć od wyników na mundialu, a przyszłość Juliana Nagelsmanna nie jest przesądzona.

W niemieckiej federacji Klopp od dawna uchodzi za naturalnego kandydata do tej roli. Przemawia za nim doświadczenie, autorytet oraz znajomość środowiska. Sam szkoleniowiec ma traktować pracę z kadrą jako ostatnie wielkie wyzwanie w karierze.

Na razie nie można mówić o oficjalnym porozumieniu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Klopp świadomie czeka na rozwój wydarzeń i podporządkował swoje decyzje jednemu celowi: prowadzeniu reprezentacji Niemiec.

