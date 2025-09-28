Kolejny trener w Betclic 1. lidze zwolniony. Klub powiedział dość

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal Mielec zwolniła trenera

Stal Mielec w poprzednim sezonie spadła z rozgrywek PKO Ekstraklasy. Przez kilka sezonów udawało się zespołowi z Podkarpacia pozostawać na najwyższym poziomie rozgrywkowym w kraju, ale właściwie w każdym roku to oni byli wymieniani jako jeden z kandydatów do spadku.

Finalnie więc zespół wylądował w Betclic 1. lidze, ale na początku sezonu z pewnością wyniki mielczan nie są takie, jakich ktokolwiek oczekiwałby po takim klubie. Obecnie zespół zajmuje bowiem 15. miejsce w ligowej tabeli, a więc ostatnią bezpieczną lokatę. Po ostatniej porażce ze Stalą Rzeszów w derbach regionu zwolniony został bowiem Ivan Djurdjević. Stal Mielec poinformowała o tym w oficjalnym komunikacie kilka chwil po zakończeniu wspomnianego meczu.

Szkoleniowiec objął zespół Stali Mielec 1 kwietnia 2025 roku. W tym czasie prowadził ich w 20 spotkaniach zapisując na swoim koncie 4 zwycięstwa, 7 remisów i 9 porażek. Nie może więc dziwić taka decyzja władz klubu, choć kibice zwracają uwagę nie tylko na fakt, że problemem jest, czy też był, trener. W przeszłości Ivan Djurdjević prowadził m.in. zespół Chrobrego Głogów oraz Śląska Wrocław.

