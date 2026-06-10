Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Oficjalnie: Maciej Famulak opuszcza Wisłę Płock

Wisła Płock ma za sobą świetny sezon, ale zaczęła już budować skład na kolejną kampanię. Już wiemy, że z drużyną pożegnał się m.in. Iban Salvador. W środowe popołudnie dowiedzieliśmy się o kolejnym piłkarzy, który opuścił Nafciarzy. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono rozstanie z Maciejem Famulakiem.

W zeszłym sezonie skrzydłowy nie występował w Wiśle Płock, ponieważ był wypożyczony do Pogoni Siedlce. 30 czerwca dobiegał końca kontrakt 30-latka z Nafciarzami. Ekstraklasowicz postanowił nie przedłużać wygasającej umowy, przez co zawodnik będzie wkrótce do pozyskania w ramach transferu bezgotówkowego.

Maciej Famulak od 2022 roku był związany z Wisłą Płock. Skrzydłowy jednak nigdy nie miał okazji na stałe zagrzać miejsca w składzie Nafciarzy. Zawodnik przebywał na wypożyczeniach, a ostatnio na jego usługi skusiła się Pogoń Siedlce. PKO Ekstraklasa to za wysokie progi dla 26-latka, ale piłkarz spokojnie może szukać sobie pracodawcy na jej zapleczu.

W zeszłym sezonie Maciej Famulak rozegrał 34 spotkania w koszulce Pogoni Siedlce. 26-latek zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.