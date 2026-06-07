Wisła przedłużyła umowę z napastnikiem. Hiszpan zostaje w Krakowie

Jordi Sanchez będzie kontynuował swoją karierę w Wiśle Kraków. Klub z Reymonta właśnie poinformował o przedłużeniu kontraktu z hiszpańskim napastnikiem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Oficjalnie: Jordi Sanchez na dłużej w Wiśle Kraków

Wisła Kraków poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Jordim Sanchezem. 31-letni napastnik związał się z polskim klubem nową umową obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku. Tym samym Biała Gwiazda zabezpieczyła przyszłość doświadczonego zawodnika na kolejne miesiące. Warto przypomnieć, że poprzednie porozumienie między stronami wygasało tego lata, dlatego klub z Małopolski zdecydował się odpowiednio wcześniej dopiąć formalności związane z dalszą współpracą.

Zatem urodzony w Barcelonie snajper będzie kontynuował swoją karierę przy Reymonta, gdzie pomógł Wiśle Kraków wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Mariusza Jopa zgromadził 71 punktów, co pozwoliło mu zająć 1. miejsce w tabeli i wrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy w Polsce. Sam Sanchez w minionej kampanii nie odgrywał pierwszoplanowej roli, jednak dołożył swoją cegiełkę do sukcesu drużyny. W 11 rozegranych spotkaniach zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę.

Mierzący 190 centymetrów napastnik, który w ekipie z Krakowa pełni funkcję zmiennika Angela Rodado, reprezentuje barwy Wisły od stycznia 2026 roku. Wówczas przeniósł się pod Wawel na zasadzie wolnego transferu z Hokkaido Consadole Sapporo. W swoim piłkarskim CV posiada również występy dla Widzewa Łódź, Albacete Balompie oraz CD Castellon. Obecnie jego wartość rynkowa, według serwisu „Transfermarkt”, wynosi około 250 tysięcy euro.