Podbeskidzie awansowało do pierwszej ligi. Teraz ogłasza świetne wieści

16:56, 8. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Podbeskidzie

Podbeskidzie po wygranych barażach wywalczyło awans do pierwszej ligi. Marcin Włodarski wykonał świetną pracę i pozostanie w klubie na dłużej. W tej sprawie pojawił się oficjalny komunikat.

Marcin Włodarski
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Włodarski na dłużej w Podbeskidziu. Umowa przedłużona

Podbeskidzie Bielsko-Biała w niedawnych barażach najpierw ograło rezerwy Śląska Wrocław, a następnie również Sandecję Nowy Sącz, co przesądziło o awansie do pierwszej ligi. Do pewnego momentu wydawało się, że ten cel jest bardzo odległy, ale pod wodzą Marcina Włodarskiego drużyna znacząco poprawiła wyniki. Podbeskidzie zatrudniło go w listopadzie 2025 roku – od tego czasu wygrał 14 z 21 spotkań na poziomie Betclic 2. Ligi.

Nie ulega wątpliwościom, że o awansie Podbeskidzia zadecydowała świetna runda wiosenna. Włodarski wykonał więc dobrą pracę i będzie mógł ją kontynuować. W poniedziałek lub przekazał wieści, które przypadły do gustu kibicom – w związku z wywalczonym awansem umowa szkoleniowca została automatycznie przedłużona do końca sezonu 2027/2028.

Włodarski konsekwentnie odbudowuje swoje nazwisko na rynku. Przez lata pracował z młodzieżowymi drużynami narodowymi, będąc bardzo chwalony zarówno za osiągane wyniki, jak i styl gry jego podopiecznych. Na przełomie 2024 i 2025 roku zanotował natomiast nieprzyjemny epizod w Zagłębiu Lubin, gdzie wytrzymał raptem 18 meczów. Po ponad pół roku znalazł zatrudnienie w Podbeskidziu, a ta współpraca okazała się bardzo korzystna dla obu stron.

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