Portugalia – Nigeria: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy Cristiano Ronaldo poprowadzi swoją drużynę narodową do zwycięstwa? Ekipa Roberto Martineza rozegra ostatni sparing przed mundialem. Początek rywalizacji już dzisiaj o godzinie 21:45.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Portugalia – Nigeria: gdzie oglądać?

Mecz towarzyski z Nigerią będzie dla Portugalii ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Zespół Roberto Martineza, z Cristiano Ronaldo na czele, jest wyraźnym faworytem starcia z reprezentacją, która nie zdołała wywalczyć awansu na mundial. Początek tej rywalizacji w środę, czyli 10 czerwca, o godzinie 21:45. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – Nigeria.

Portugalia – Nigeria: transmisja w TV

Potyczka między Portugalczykami a Nigeryjczykami będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji. Ten mecz obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra 1.

Portugalia – Nigeria: stream online

Interesująco zapowiadający się pojedynek towarzyski oczywiście znajdziesz również w internecie. Starcie można śledzić w usłudze streamingowej Polsat Box Go.

Portugalia – Nigeria: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Portugalia – Nigeria? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport Extra 1. Kiedy odbędzie się mecz Portugalia – Nigeria? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w tę środę (10 czerwca) o godzinie 21:45.

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