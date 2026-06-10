Portugalia – Nigeria: gdzie oglądać?
Mecz towarzyski z Nigerią będzie dla Portugalii ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się wielkimi krokami mistrzostwami świata 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Zespół Roberto Martineza, z Cristiano Ronaldo na czele, jest wyraźnym faworytem starcia z reprezentacją, która nie zdołała wywalczyć awansu na mundial. Początek tej rywalizacji w środę, czyli 10 czerwca, o godzinie 21:45. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Portugalia – Nigeria.
Portugalia – Nigeria: transmisja w TV
Potyczka między Portugalczykami a Nigeryjczykami będzie transmitowana w tradycyjnej telewizji. Ten mecz obejrzysz na kanale Polsat Sport Extra 1.
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Portugalia – Nigeria: stream online
Interesująco zapowiadający się pojedynek towarzyski oczywiście znajdziesz również w internecie. Starcie można śledzić w usłudze streamingowej Polsat Box Go.
Portugalia – Nigeria: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport Extra 1.
Pierwszy gwizdek wybrzmi już w tę środę (10 czerwca) o godzinie 21:45.
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