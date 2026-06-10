Manchester United obserwuje napastnika. Ogromne pieniądze w grze

18:01, 10. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Sky Sports

Manchester United chce wzmocnić pozycję napastnika. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Matias Fernandez-Pardo. Lille OSC natomiast wycenia swojego gracza na 70 milionów euro - informuje "Sky Sports".

Piłkarze Manchesteru United
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Matias Fernandez-Pardo łączony z Manchesterem United. Lille chce 70 milionów euro

Manchester United w przyszłym sezonie będzie grał w Lidze Mistrzów, więc zamierza wzmocnić kadrę. Czerwone Diabły rozglądają się za napastnikiem, który zastąpiłby Joshuę Zirkzee. Jak informuje „Sky Sports” , trop angielskiego zespołu prowadzi do Ligue 1. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Matias Fernandez-Pardo, który na co dzień reprezentuje barwy Lille OSC.

Transfer reprezentanta Belgii będzie wiązał się dla Manchesteru United z olbrzymim wydatkiem. Lille OSC postawiło twarde warunki, ponieważ oczekuje za swojego piłkarza ofert w wysokości 70 milionów euro. Czerwone Diabły w przeszłości wydawały jeszcze większe pieniądze na transfery, ale teraz ich budżet został obniżony.

Matias Fernandez-Pardo wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Wcześniej Belg był łączony z Manchesterem City. Teraz, oprócz Manchesteru United, zawodnik znajduje się na radarze Liverpoolu, Bayernu Monachium oraz Borussii Dortmund. Jednak dotychczas to Czerwone Diabły wykonały największej pracy, która zbliżyła ich do napastnika.

W poprzednim sezonie Matias Fernandez-Pardo rozegrał 41 spotkań w koszulce Lille OSC. Reprezentant Belgii zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Napastnik może również pochwalić się siedmioma asystami.

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