Wisła ogłosiła decyzję, a Rodado odpowiedział natychmiast. Wystarczyły dwa słowa

Wisła Kraków zatrzymała w swoich szeregach Jordiego Sancheza, a decyzja klubu szybko doczekała się reakcji Angela Rodado. Hiszpan nie krył zadowolenia z tego ruchu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado zareagował na wieści z Wisły. Ten post nie pozostawia wątpliwości

Wisła Kraków może liczyć na dalszą współpracę z Jordim Sanchezem. Klub poinformował o przedłużeniu kontraktu hiszpańskiego napastnika, a wiadomość błyskawicznie odbiła się szerokim echem wśród kibiców. Na nową umowę swojego rodaka zareagował również Angel Rodado, który w mediach społecznościowych dał jasno do zrozumienia, że cieszy się z pozostania kolegi przy Reymonta.

Nowy kontrakt Jordiego Sancheza będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku i zawiera opcję dalszego przedłużenia współpracy. Jest to dla Wisły ważna decyzja przed powrotem do PKO BP Ekstraklasy, ponieważ klub zachowuje w kadrze zawodnika, który może stanowić istotne wsparcie dla ofensywy w wymagających rozgrywkach.

Szczególną uwagę zwróciła natomiast reakcja Rodado. Jak można zobaczyć na profilu najskuteczniejszego piłkarza Białej Gwiazdy na Instagramie, napastnik opublikował wspólne zdjęcie z Jordi Sanchezem, opatrując je krótkim, ale wymownym komentarzem: „Se queda”, czyli po hiszpańsku „Zostaje”. To nawiązanie do jednego z najbardziej znanych piłkarskich zwrotów w mediach społecznościowych, który od lat towarzyszy informacjom o zatrzymaniu ważnych zawodników w klubach.

Wpis szybko został odebrany jako wyraz zadowolenia z decyzji Wisły oraz sygnał, że między oboma piłkarzami panują bardzo dobre relacje. Dla kibiców Białej Gwiazdy to również pozytywna wiadomość, ponieważ duet hiszpańskich napastników ma odegrać ważną rolę w walce o utrzymanie i stabilną pozycję w elicie.