Z Wisły Płock do Wisły Kraków?! Królewski zdementował plotki

Wisła Kraków miała być zainteresowana piłkarzem Wisły Płock. Wygląda jednak na to, że Żan Rogelj nie jest w orbicie zainteresowań Białej Gwiazdy. Plotki zdementował Jarosław Królewski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Żan Rogelj w Wiśle Kraków? Królewski zaprzeczył

Wisła Kraków jest w ostatnim czasie łączona z dużą liczbą zawodników. Jedno z najnowszych nazwisk przymierzane do krakowskiego klubu to Żan Rogelj. Słoweński skrzydłowy w minionym sezonie grał na wypożyczeniu w Wiśle Płock, gdzie pokazał się z dobrej strony. Nafciarze nie zdecydowali się na aktywowanie klauzuli wykupu, więc piłkarz niebawem wróci do Charleroi.

Rogelj miał być celem Wisły Kraków, a Biała Gwiazda była gotowa zaoferować więcej niż Wisła Płock. Nafciarze, choć nie wykupili zawodnika, liczą, że rozwiąże on kontrakt z Charleroi i będzie do wzięcia za darmo. Informacje dot. zainteresowania Wisły 26-letnim zawodnikiem szybko zdementował Jarosław Królewski, właściciel i prezes klubu.

– Bliższe szanse na radnego Sosnę niż ten transfer. W ogóle nie ma tematu – zdementował Jarosław Królewski.

Jeśli chodzi o pozostałe transfery, obecnie z Wisłą Kraków są łączeni nowi bramkarze. W kręgu zainteresowań ma być Mihai Popa z CFR Cluj. Rumuński golkiper jest tylko opcją rezerwową, ponieważ celem numer jeden ma być Marcel Łubik z Górnika Zabrze. W kontekście obsady bramki padło także nazwisko Axela Holewińskiego.

Na łamach Goal.pl Piotr Koźmiński informował, że Wisła obserwuje rosłego obrońcę z ligi belgijskiej – Maxence Maisonneuve.