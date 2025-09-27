Żewłakow ujawnia. Legia chciała tego trenera, gdyby nie Iordanescu

Legia Warszawa przed sezonem zatrudniła Edwarda Iordanescu. Jednak gdyby nie udało się dogadać z Rumunem, to klub myślał chociażby o podpisaniu Aleksandra Vukovicia, o czym powiedział Michał Żewłakow w rozmowie z "Weszło".

Aleksandar Vuković mógł wrócić do Legii Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie do tej pory może mieć dość mieszane uczucia. Z jednej strony udało się zakwalifikować do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy, ale z drugiej gra i punktowanie w PKO Ekstraklasa jest dalekie od oczekiwanego przez wszystkich, od kibiców aż po działaczy. W stolicy liczą bowiem na pierwsze, po kilku latach przerwy, mistrzostwo kraju.

Niemniej jak na razie można powiedzieć, że trener Edward Iordanescu cieszy się jeszcze dość dużym wsparciem władz oraz kibiców, choć wiadomo, że granica jest stosunkowo krótka; szczególnie w tak dużym klubie, jak Legia. Okazuje się jednak, że gdyby latem tego roku wybór nie padł właśnie na Rumuna, to do zespołu mógł wrócić Aleksandar Vuković, o czym powiedział Michał Żewłakow w rozmowie z „WeszłoTV”.

– Poza tym to dla mnie, gdyby trenerem nie został Edi Iordanescu, chciałem, żeby został nim Vuković. Trenera czasem musisz sobie dobrać na dany moment. Cenię go za to, że jest sprawiedliwy, jak trzeba było pomóc Legii i coś zrobić, to on się tego nie bał. Można dyskutować, czy to był dobry styl, czy średni, ale to jest człowiek, który pasował mi z grona – powiedzmy – Polaków, jako ten, który przyjdzie i nie będzie potrzebował czasu, tylko przyjdzie ze swoim konkretnym planem – powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow, w rozmowie z Pawłem Paczulem dla „WeszłoTV”.

