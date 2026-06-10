Kiedyś był blisko Legii Warszawa. Dostanie nowy kontrakt w Premier League

17:14, 10. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Sergej Jakirović awansował razem z Hull City do Premier League. Jak donosi Fabrizio Romano w nagrodę za awans dostanie nowy kontrakt. Co ciekawe, w przeszłości był brany pod uwagę przez Legię Warszawa.

Sergej Jakirović
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Mitchel Davidson / Alamy Na zdjęciu: Sergej Jakirović

Jakirović mógł kiedyś pracować w Legii. Podpisze nowy kontrakt w Premier League

Miałem jedno zadanie na ten sezon – pozostać w Championship. Zawiodłem” – mówił Sergej Jakirović na fecie po wywalczeniu awansu do Premier League. Bośniacki szkoleniowiec zaczął pracę w Hull City w lipcu tamtego roku i jego celem było utrzymanie na zapleczu elity. Niespodziewanie wprowadził zespół do baraży, a następnie na Wembely poprowadził ich do szokującego awansu.

Co ciekawe, w przeszłości chciała go Legia Warszawa. Obie strony były wstępnie dogadane, a Jakirović miał zastąpić w roli trenera Goncalo Feio jesienią 2024 roku. Finalnie jednak do tego nie doszło, co z perspektywy 49-latka wyszło na dobre. Już w sierpniu będzie prowadził drużynę w najlepszej lidze świata. W nagrodę za awans Hull City zaproponuje mu nowy kontrakt.

Fabrizio Romano poinformował, że prowadzone są rozmowy ws. nowej umowy na linii Jakirović – Hull City. Na ten moment nie osiągnięto jeszcze porozumienia. Natomiast obecny kontrakt wygasa dopiero w czerwcu przyszłego roku.

Jakirović prowadził Hull City w 52 spotkaniach. Jego bilans to 24 zwycięstwa, 11 remisów oraz 17 porażek. Wcześniej pracował w takich klubach jak Kayserispor, Dinamo Zagrzeb, HNK Rijeka, Zrinjski Mostar czy NK Maribor. Do największych sukcesów należą mistrzostwo Bośni i Hercegowiny w 2022 roku oraz mistrzostwo i puchar Chorwacji w 2024 roku.

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