Manchester United zamierza uprzedzić FC Barcelonę w walce o transfer. Czerwone Diabły faktycznie bowiem zamierzają ruszyć po Marca Cucurellę z Chelsea - przekazuje "Sport Witness".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Marc Cucurella łączony z Manchesterem United. Problemy FC Barcelony

Manchester United ma bogate plany transferowe. Wkrótce angielski zespół ogłosi przyjście Edersona. Ale nie będzie to koniec ich wielkich wzmocnień. Najnowsze doniesienia z obozu Czerwonych Diabłów przekazuje serwis „Sport Witness”. Otóż zespół z Old Trafford zamierza uprzedzić FC Barcelonę, ponieważ w kręgu ich zainteresowań faktycznie znalazł się Marc Cucurella z Chelsea.

Ostatnie doniesienia sugerowały, że Manchester United może ruszyć po Hiszpana. Teraz te informacje zostały potwierdzone. Marc Cucurella był łączony z powrotem do ojczyzny, a FC Barcelona była poważnym kandydatem do jego transferu. Czerwone Diabły jednak zamierzają pokrzyżować ich plany i wkrótce mogą ruszyć po mistrza Europy.

Marc Cucurella w Manchesterze United rywalizowałby o miejsce w składzie z Luke’em Shawem. Zespół z Old Trafford patrzy w przyszłość i postrzega w graczu Chelsea idealnego następcę Anglika. Do transferu jednak daleka droga. Przyszłość Hiszpana jeszcze się nie rozstrzygnęła, więc Czerwone Diabły będą musiały stoczyć trudną rywalizację z FC Barceloną o tego gracza.

W poprzednim sezonie Marc Cucurella rozegrał aż 50 spotkań w koszulce Chelsea. Reprezentant Hiszpanii strzelił jednego gola, a także zaliczył cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora The Blues na 50 milionów euro.