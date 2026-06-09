Legia Warszawa wygrała trudną batalię. Transfer godny pochwały

15:35, 9. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki I Łukasz Olkowicz

Legia Warszawa dopięła tego lata już trzy transfery. Na wyróżnienie zasługuje zakontraktowanie Łukasza Zjawińskiego. Łukasz Olkowicz w programie na kanale "Meczyki" zdradził, że o napastnika biło się wiele klubów.

Łukasz Zjawiński
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Legia wygrała wyścig o Zjawińskiego. Łatwo nie było

Legia Warszawa sfinalizowała dotąd już trzy transfery. Z uwagi na problemy finansowe i ograniczony budżet, skupia się w głównej mierze na piłkarzach, który może pozyskać bez kwoty odstępnego. Na tej zasadzie dołączyli do niej Zoran Arsenić z Rakowa Częstochowa, Ivan Brkić z Motoru Lublin oraz Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa. Transfer tego ostatniego sfinalizowano dopiero kilka dni temu, bowiem walczył on jeszcze ze swoją drużyną o awans do Ekstraklasy. Polonia odpadła jednak w półfinale baraży, a napastnik postanowił zmienić otoczenie.

Transfer Zjawińskiego zapowiada się bardzo ciekawie. W ostatnich dwóch sezonach na zapleczu Ekstraklasy strzelał jak na zawołanie – w 70 spotkaniach dla Polonii zgromadził 43 bramki i był głównym rywalem Angela Rodado w walce o koronę króla strzelców. Pół roku wcześniej Legia sprowadziła innego wyróżniającego się piłkarza pierwszej ligi – Rafała Adamskiego – i był to strzał w dziesiątkę. Niewykluczone, że podobnie będzie ze Zjawińskim.

Za ten ruch należą się spore pochwały dla Legii, bowiem konkurencja była poważna. Łukasz Olkowicz w programie na kanale „Meczyki” zdradził, że wiele klubów zabiegało o byłego napastnika Polonii, oferując mu nawet większe pieniądze. Ten postanowił jednak dołączyć do drużyny, z którą był związany za czasów piłki juniorskiej.

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