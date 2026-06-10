fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: MetLife Stadium

Kiedy odbędzie się finał Mistrzostw Świata 2026?

Po ponad miesiącu piłkarskich emocji, ponad 100 rozegranych meczach i rywalizacji 48 reprezentacji nadejdzie moment, na który czekają kibice z całego świata. Finał Mistrzostw Świata 2026 zaplanowano na niedzielę, 19 lipca 2026 roku.

Pierwszy gwizdek spotkania ma wybrzmieć o godzinie 21:00 czasu polskiego, co oznacza dogodną porę dla europejskich fanów piłki nożnej. To właśnie wtedy dwie najlepsze drużyny turnieju staną do walki o najcenniejsze trofeum w światowej piłce.

Gdzie zostanie rozegrany finał MŚ 2026?

Gospodarzem wielkiego finału będzie MetLife Stadium, zlokalizowany w East Rutherford w stanie New Jersey. Arena znajduje się w aglomeracji nowojorskiej i jest jednym z największych oraz najbardziej nowoczesnych stadionów w Ameryce Północnej.

Stadion może pomieścić ponad 82 tysiące widzów, dzięki czemu stworzy wyjątkową oprawę dla najważniejszego meczu mundialu. Wybór tej lokalizacji nie jest przypadkowy, bo region Nowego Jorku należy do najważniejszych centrów sportowych i medialnych na świecie.

Stadion wielkich wydarzeń

Co prawda MetLife Stadium nie ma tak długiej mundialowej historii jak słynne Estadio Azteca w Meksyku, ale przez lata gościł wiele prestiżowych wydarzeń sportowych i rozrywkowych. Na obiekcie rozgrywane są mecze drużyn NFL takich jak: New York Giants i New York Jets. Stadion był również areną Super Bowl XLVIII w 2014 roku. stał się wówczas pierwszą otwartą areną w chłodnym klimacie, który zorganizował finał ligi NFL.

Na przestrzeni lat odbywały się tym stadionie także starcia z udziałem największych klubów piłkarskich świata, mecze reprezentacyjne oraz koncerty gwiazd światowego formatu. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i ogromnej pojemności MetLife Stadium jest uznawany za jeden z najważniejszych obiektów sportowych w Stanach Zjednoczonych.

Historyczny finał największego mundialu w dziejach

Mistrzostwa Świata 2026 przejdą do historii jako pierwsza edycja z udziałem 48 reprezentacji. Będzie to też turniej organizowany wspólnie przez trzy kraje: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę. Finał będzie zwieńczeniem rekordowego mundialu, który ma przyciągnąć miliardy widzów przed telewizory i platformy streamingowe na całym świecie. Dla zwycięzców będzie to nie tylko zdobycie tytułu mistrzów świata. Istotne będzie także zapisanie się w historii pierwszego tego typu turnieju rozgrywanego w nowym formacie.

Najważniejsze informacje o finale MŚ 2026