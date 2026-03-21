Jop skomentował kontuzje ważnych piłkarzy Wisły Kraków

Mriusz Jop na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Odrą Opole odniósł się do sytuacji kontuzjowanych graczy Białej Gwiazdy. Urazów w sobotnim pojedynku doznali Sanchez oraz Kuziemka.

Kuziemka i Sanchez doznali urazów w meczu z Odrą Opole

Wisła Kraków mierzyła się z Odrą Opole w spotkaniu 26. kolejki Betclic 1 Ligi. Starcie zakończyło się podziałem punktów po golach Purzyckiego i Bozicia. Biała Gwiazda rozegrała bardzo przeciętne spotkanie, a na domiar złego dwóch piłkarzy już w początkowej fazie meczu doznało bardzo groźnie wyglądających urazów.

Maciej Kuziemka i Jordi Sanchez już w 10. minucie opuścili plac gry. W wyniku odniesionych kontuzji nie byli w stanie kontynuować zawodów. Do sytuacji zdrowotnej oby tych piłkarzy odniósł się na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Białej Gwiazdy. – Sanchez podkręcił staw skokowy, zobaczymy na ile to poważne. Kuziemka otrzymał mocne uderzenie głową, pojawił się krwiak utrudniający widzenie na jedno oko – powiedział Mariusz Jop cytowany przez Karola Bugajskiego.

Teraz Wisła Kraków będzie miała trochę czasu na odpoczynek i regenerację. Kolejny mecz ligowy z Górnikiem Łęczna rozegra dopiero 2 kwietnia ze względu na przerwę reprezentacyjną.

Biała Gwiazda wciąż jest liderem 1 Ligi, ale w przypadku wygranej Śląska Wrocław przewaga może stopnieć tylko do siedmiu punktów. To wciąż bezpieczna przestrzeń, ale mając na uwadze gorszą dyspozycję Wiślaków sprawa pierwszego miejsca nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

