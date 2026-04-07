Jop potwierdza. Wisła potężnie osłabiona przed Polonią Bytom

Wisła Kraków zmierzy się w weekend z Polonią Bytom. Do tego meczu przystąpi poważnie osłabiona. Mariusz Jop potwierdził, że zabraknie obu napastników.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków jest na dobrej drodze, by wywalczyć awans do Ekstraklasy, ale nie może tracić czujności. Po ostatniej wygranej z Górnikiem Łęczna wzrosła jej przewaga nad trzecim w tabeli Chrobrym Głogów. W najbliższą niedzielę zmierzy się natomiast na wyjeździe z Polonią Bytom, dla której runda wiosenna układała się dotąd fatalnie.

Pod koniec poniedziałkowego starcia z Górnikiem Łęczna doszło do nieprzyjemnych scen z udziałem Angela Rodado, który niefortunnie upadł na ziemię i momentalnie chwycił się za bark. Miał z nim problemy już w przeszłości, ale dotąd nie decydował się na operację. Tym razem Hiszpan najprawdopodobniej się jej podda, a wówczas przerwa od gry potrwa do końca obecnego sezonu.

Mariusz Jop potwierdził, że jest realne ryzyko nieobecności Rodado na boisku w obecnej kampanii. Biała Gwiazda pojedzie więc do Bytomia poważnie osłabiona, bowiem do pełnej sprawności nie wrócił też Jordi Sanchez. On również ma opuścić najbliższy ligowy mecz.

💬 Istnieje ryzyko, że Angel Rodado już w tym sezonie nie zagra – Mariusz Jop w magazynie „1 Liga Styl Życia”.



Brak nominalnego napastnika jest sporym kłopotem dla sztabu szkoleniowego Wisły. Jop najprawdopodobniej postawi na „dziewiątce” na któregoś ze skrzydłowych. Kilka występów w tej roli zaliczył już dla krakowskiej ekipy Frederico Duarte. Opcją jest również Ardit Nikaj, choć trener niezbyt często korzysta z jego usług.