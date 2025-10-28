GKS Tychy w fatalnej sytuacji. Klub szuka nowego trenera

GKS Tychy zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli Betclic 1. ligi i dlatego rozgląda się za nowym szkoleniowcem. Zastąpić Artura Skowronka może trener Kamil Socha z Unii Skierniewice, o czym donosi "FootballScout" na platformie X (dawniej Twitter).

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Artur Skowronek

GKS Tychy będzie mieć nowego trenera?!

Zespół GKS-u Tychy w tym sezonie radzi sobie bardzo słabo. Właściwie można nawet powiedzieć, że podopieczni Artura Skowronka są cieniem samego siebie z poprzedniego sezonu. Choć należy oczywiście pamiętać o tym, że latem w zespole doszło do wielu zmian, które zdecydowały o tym, że kadra drużyny jest zdecydowanie słabsza od tej, która otarła się o baraże.

Obecnie tyszanie zajmują 15. miejsce w tabeli Betclic 1. ligi. Po 14 rozegranych meczach na ich koncie jest tylko 12 punktów. Gorszy bilans mają z kolei tylko gracze Stali Mielec, Górnika Łęczna i Znicza Pruszków. To, co łączy także te trzy ekipy to fakt, że w tym sezonie dokonały już zmiany trenera. Podobna przyszłość może czekać GKS Tychy. Według informacji przekazanych przez znanego z dobrych transferowych newsów użytkownika „FootballScout” na platformie X (dawniej Twitter), klub jest zainteresowany zatrudnieniem Kamila Sochy z Unii Skierniewice.

Zespół beniaminka Betclic 2. ligi obecnie zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli i z dorobkiem 28 oczek ma przewagę dwóch punktów nad trzecim zespołem Warty Poznań. To bardzo dobry bilans, który pokazuje, że praca wykonana przez trenera Sochę daje efekty. Nie może więc dziwić zainteresowanie GKS-u Tychy.

Zobacz także: Podbeskidzie miało walczyć o awans, a jest na dnie. Oto, co dzieje się w klubie